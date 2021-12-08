Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что австралийские чиновники не будут участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине, присоединившись к США в дипломатическом бойкоте Игр-2022.

Моррисон сказал журналистам в Сиднее, что, учитывая ухудшение дипломатических отношений между Австралией и Китаем, официальные лица не будут посещать зимние Игры-2022.

– Но австралийские спортсмены будут. Австралия – великая спортивная нация, и я очень разделяю вопросы спорта и другие политические проблемы, – сказал он.

Моррисон сказал, что хотел бы, чтобы давняя напряженность между Австралией и Китаем была решена, но его правительство не намерено “отступать от сильной позиции, отстаивая интересы Австралии”.

Подтверждая дипломатический бойкот, Моррисон сказал, что его причиной стали нарушения прав человека в Синьцзяне, о которых Австралия “постоянно говорила”. Он сказал, что китайское правительство до сих пор не обсудило обеспокоенность Австралии вопросами прав человека.

Посольство Китая в Канберре обвинило австралийских политиков в “политическом позерстве” и предположило, как это было в ответ на бойкот США, что дипломатических представителей не обязательно приглашать.

– Успех Австралии на зимних Олимпийских играх в Пекине зависит от выступлений австралийских спортсменов, а не от посещаемости австралийских официальных лиц и политических позиций некоторых австралийских политиков, – заявили в посольстве.

6 декабря стало известно, что США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что причинами дипломатического бойкота Соединенных Штатов стали геноцид, преступления против человечества в Синьцзяне и другие нарушения прав человека.