В сентябре украинцы отмечают День спасателя – профессиональный праздник людей, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради безопасности других.

В этот день чествуют спасателей, пожарных, работников гражданской защиты и всех, кто участвует в спасении жизни и ликвидации последствий чрезвычайных событий.

День спасателя 2026 – это возможность выразить благодарность и поддержать героев без оружия теплыми словами в прозе или с помощью красивых открыток.

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День спасателя 2026 – дата и история праздника

Ежегодно праздник приходится на 17 сентября. Однако так было не всегда. Ранее профессиональный день работников гражданской защиты отмечали в последнюю субботу октября.

В 2004 году указом президента День пожарного и День спасателя стали единым Днем работников гражданской защиты. Датой празднования назначили 17 сентября. В 2026 году она приходится на четверг.

С 2008 года по решению президента Виктора Ющенко праздник получил современное название – День спасателя Украины. Сегодня его отмечают не только служащие, но и все, кто спасал жизни других в чрезвычайных обстоятельствах.

День спасателя 2026 – поздравления в картинках

В День спасателя 2026 украинцы благодарят героев без оружия за мужество, выдержку и самопожертвование. Факты ICTV специально к этой дате подготовили подборку теплых поздравлений в открытках, которые вы можете отправить всем, кто спасает жизни.

День спасателя 2026 – поздравления в картинках

Вы – те, кто не боится смотреть в лицо опасности ради жизни других. Пусть каждый ваш день будет полон благодарности, любви и заботы, а в трудные минуты вас оберегает судьба и поддерживают близкие! Поздравляем с Днем спасателя!

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С Днем спасателя Украины! Спасибо вам за смелость, стойкость и готовность действовать там, где другие теряются. Пусть добро, которое вы дарите людям, возвращается сторицей, а сердце всегда наполняется миром и светом!

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В День спасателя желаем здоровья, сил и веры в свое дело. Вы – надежный щит для страны и каждого человека, нуждающегося в помощи. Пусть ваши семьи будут под надежной защитой, а жизнь – мирной и счастливой!

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С праздником спасателей! Ваша отвага спасает жизни, ваша сила дает надежду, а ваше самопожертвование напоминает, что настоящие герои – среди нас. Пусть ангелы всегда стоят рядом, а судьба дарит только хорошие мгновения!

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Поздравляем с Днем спасателя! Это праздник тех, кто бережет наше настоящее и будущее. Пусть Господь охраняет вас от опасностей, а в ваших сердцах всегда царят любовь, вера и уверенность в победе добра!

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