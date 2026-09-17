Президент Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.

Зеленский назначил Ковальского и. о. генпрокурора

Соответствующий указ №946/2026 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Ковальский будет исполнять обязанности генпрокурора в соответствии с положениями закона о правовом режиме военного положения.

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Ковальский был среди основных кандидатов на должность генерального прокурора. Также среди претендентов называли руководителя Днепропетровской областной прокуратуры.

Напомним, что эти события происходят на фоне расследования НАБУ и САП относительно вероятного “крышевания” колл-центров и отставки Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Он также обвинил НАБУ и САП в изъятии материалов уголовных производств в отношении их работников во время обысков в рамках спецоперации Карфаген.

15 сентября президент подписал указ о его увольнении с должности генерального прокурора.

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