Зеленский назначил Антона Ковальского и. о. генпрокурора — указ
- Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.
- Соответствующий указ №946/2026 был обнародован на сайте президента 17 сентября 2026 года.
- Назначение произошло после отставки Руслана Кравченко и на фоне расследования НАБУ и САП относительно вероятного "крышивания" колл-центров.
Президент Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.
Зеленский назначил Ковальского и. о. генпрокурора
Соответствующий указ №946/2026 обнародован на сайте главы государства.
Согласно документу, Ковальский будет исполнять обязанности генпрокурора в соответствии с положениями закона о правовом режиме военного положения.
Ковальский был среди основных кандидатов на должность генерального прокурора. Также среди претендентов называли руководителя Днепропетровской областной прокуратуры.
Напомним, что эти события происходят на фоне расследования НАБУ и САП относительно вероятного “крышевания” колл-центров и отставки Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Он также обвинил НАБУ и САП в изъятии материалов уголовных производств в отношении их работников во время обысков в рамках спецоперации Карфаген.
15 сентября президент подписал указ о его увольнении с должности генерального прокурора.