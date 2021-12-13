Представлял ли он страну: Кличко возмутился выходом Ломаченко без флага Украины

Владимир Кличко возмутился тем, что украинский боксер Василий Ломаченко после победы в последнем бою вышел без флага Украины.

На днях Ломаченко одолел интерконтинентального чемпиона мира – Ричарда Комми из Ганы. Но праздновать победу украинец вышел с флагом Белгород-Днестровского – его родного города.

Владимир Кличко на своей странице в Twitter процитировал определение из Википедии о патриотизме.

— Википедия: “Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности, привязанности к родине. Настроения – это общее единство людей”. Василий Ломаченко выиграл, поздравляю, но представлял ли он страну, не использовав флаг своей страны? Какого черта.

Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc — Klitschko (@Klitschko) December 12, 2021

12 декабря в Нью-Йорке Василий Ломаченко провел поединок против гонца Ричарда Комми. Бой длился все 12 раундов, судьи единогласно отдали победу украинцу.

На церемонию объявления Ломаченко взял красно-желтый флаг Аккермана (Белгород-Днестровского), хотя обычно боксеры выходят с флагом своей страны.

Это не первый подобный случай. В июне после победы над Масойоши Накатани из Японии Василий Ломаченко тоже вышел с флагом родного города.

Украинцы осудили действия боксера в социальных сетях, а под постом с Ломаченко на странице промоутерской компании Top Rank многие пользователи интересуются, что это за флаг.

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