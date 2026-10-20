В США и Италии стартовало обучение 82 лидеров украинских общин: какова цель
В октябре 2026 года Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE) начала в США и Италии обучение по программе UA NEXT — Сеть создателей единства Украины. После конкурсного отбора к ней присоединились 82 украинца: 40 в США и 42 в Италии.
Программа UA NEXT: как работает программа для украинцев в США и Италии
На открытии программы в США участников поздравили Илона Гавронская, вице-консул Генерального консульства Украины в Хьюстоне Платон Ярмош и координатор UA NEXT в США Виктория Сергийчук.
В Италии участников приветствовали посол Украины в Италии Игорь Брусило, директор департамента Минсоцполитики Диана Ашурова, координатор Украинского образовательного хаба в Италии Анна Гордон (UaMi) и координатор сети UA NEXT Мария Шполянская.
— Такие программы имеют особое значение: они помогают людям приобретать новые знания, раскрывать потенциал, находить партнеров и строить сильные сообщества, — отметила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Илона Гавронская.
Со своей стороны заместитель главы Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE) Дмитрий Бондаренко отметил:
— Сильному украинскому обществу нужны лидеры, способные объединять людей, представлять их интересы и доводить общие дела до результата.
UA NEXT открыта для украинцев от 18 лет, которые хотят активно приобщаться к жизни своих общин и представлять их интересы.
Обучение охватывает пять направлений:
- Идентичность и дипломатия: представление Украины, история, культура, межкультурная коммуникация.
- Права и обязанности: практические вопросы жизни в стране проживания, трудоустройства, гарантии.
- Адвокация: взаимодействие с органами власти, муниципалитетами и другими институтами.
- Лидерство и общественная деятельность: управление проектами, фандрейзинг, гранты.
- Коммуникация: переговоры, работа с медиа, противодействие дезинформации.
Во время обучения участники разрабатывают собственные образовательные, культурные, социальные и молодежные инициативы для украинских общин в своих странах.
В сети UA NEXT уже есть подготовленные команды в Польше, Германии, Чехии, Испании и Болгарии. Старт США и Италии расширяет географию сети и возможности сотрудничества между общинами.
О проекте
Проект UA NEXT в США и Италии реализует Ассоциация инновационного и цифрового образования при содействии Министерства иностранных дел Украины и Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
В США проект реализуется в сотрудничестве с Украинским образовательным хабом в США, а в
Италии при поддержке Украинского образовательного хаба в Италии, Посольства Украины в Итальянской Республике, молодежной ассоциации UaMi и при финансовой поддержке Central European Initiative (CEI).
Фото: AIDE