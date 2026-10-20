В октябре 2026 года Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE) начала в США и Италии обучение по программе UA NEXT — Сеть создателей единства Украины. После конкурсного отбора к ней присоединились 82 украинца: 40 в США и 42 в Италии.

Программа UA NEXT: как работает программа для украинцев в США и Италии

На открытии программы в США участников поздравили Илона Гавронская, вице-консул Генерального консульства Украины в Хьюстоне Платон Ярмош и координатор UA NEXT в США Виктория Сергийчук.

В Италии участников приветствовали посол Украины в Италии Игорь Брусило, директор департамента Минсоцполитики Диана Ашурова, координатор Украинского образовательного хаба в Италии Анна Гордон (UaMi) и координатор сети UA NEXT Мария Шполянская.

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— Такие программы имеют особое значение: они помогают людям приобретать новые знания, раскрывать потенциал, находить партнеров и строить сильные сообщества, — отметила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Илона Гавронская.

Со своей стороны заместитель главы Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE) Дмитрий Бондаренко отметил:

— Сильному украинскому обществу нужны лидеры, способные объединять людей, представлять их интересы и доводить общие дела до результата.

UA NEXT открыта для украинцев от 18 лет, которые хотят активно приобщаться к жизни своих общин и представлять их интересы.

Обучение охватывает пять направлений:

Идентичность и дипломатия: представление Украины, история, культура, межкультурная коммуникация.

Права и обязанности: практические вопросы жизни в стране проживания, трудоустройства, гарантии.

Адвокация: взаимодействие с органами власти, муниципалитетами и другими институтами.

Лидерство и общественная деятельность: управление проектами, фандрейзинг, гранты.

Коммуникация: переговоры, работа с медиа, противодействие дезинформации.

Во время обучения участники разрабатывают собственные образовательные, культурные, социальные и молодежные инициативы для украинских общин в своих странах.

В сети UA NEXT уже есть подготовленные команды в Польше, Германии, Чехии, Испании и Болгарии. Старт США и Италии расширяет географию сети и возможности сотрудничества между общинами.

О проекте

Проект UA NEXT в США и Италии реализует Ассоциация инновационного и цифрового образования при содействии Министерства иностранных дел Украины и Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

В США проект реализуется в сотрудничестве с Украинским образовательным хабом в США, а в

Италии при поддержке Украинского образовательного хаба в Италии, Посольства Украины в Итальянской Республике, молодежной ассоциации UaMi и при финансовой поддержке Central European Initiative (CEI).

Фото: AIDE

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