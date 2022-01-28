Тренер сборной по биатлону получил разные результаты Covid-тестов после прибытия на Олимпиаду

Сборная Украины по биатлону одним из первых среди украинских олимпийцев прибыла на зимние Олимпийские игры в Пекине. Вскоре после приезда тренер команды получил положительный тест на коронавирус.

Затем Юрай Санитра сдал еще один Covid-тест, показавший отрицательный результат. Сейчас тренер находится в отдельном помещении до особого распоряжения Организационного комитета Олимпиады.

????????????????Юрай Санітра в ????????Пекіні здав два тести на коронавірус з різними результатами Детальніше: https://t.co/7Vencr8owc pic.twitter.com/wRCRSfhvqU — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) January 27, 2022

Планируется, что днем ​​28 января Юрай Санитра сдаст еще один тест на коронавирус. Тогда ОКО будет принимать решение, сможет ли старший тренер команды вернуться к работе, или пойдет на самоизоляцию.

В Пекин в составе украинской делегации прибыли 23 человека, среди которых есть 10 спортсменов. После прилета команда в полном составе сдала тесты на Covid-19.

Если Санитра пойдет на самоизоляцию, тогда с украинскими олимпийцами могут продолжить работу другие тренеры – Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко и Игорь Ященко.

Источник: Федерация биатлона Украины