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Тренер сборной по биатлону получил разные результаты Covid-тестов после прибытия на Олимпиаду

Юля Захарченко редактор ленты
Тренер сборной по биатлону получил разные результаты Covid-тестов после прибытия на Олимпиаду

Сборная Украины по биатлону одним из первых среди украинских олимпийцев прибыла на зимние Олимпийские игры в Пекине. Вскоре после приезда тренер команды получил положительный тест на коронавирус.

Затем Юрай Санитра сдал еще один Covid-тест, показавший отрицательный результат. Сейчас тренер находится в отдельном помещении до особого распоряжения Организационного комитета Олимпиады.

Планируется, что днем ​​28 января Юрай Санитра сдаст еще один тест на коронавирус. Тогда ОКО будет принимать решение, сможет ли старший тренер команды вернуться к работе, или пойдет на самоизоляцию.

В Пекин в составе украинской делегации прибыли 23 человека, среди которых есть 10 спортсменов. После прилета команда в полном составе сдала тесты на Covid-19.

Если Санитра пойдет на самоизоляцию, тогда с украинскими олимпийцами могут продолжить работу другие тренеры – Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко и Игорь Ященко.

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Источник: Федерация биатлона Украины

Фото: Depositphotos

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