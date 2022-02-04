Сегодня в столице Китая Пекине официально стартовали XXIV зимние Олимпийские игры.

Церемония открытия длилась 100 минут. В ней приняли участие около 3 000 артистов, 95% из которых — подростки.

Режиссером масштабного выступления является Чжан Имоу — он руководил церемонией открытия 2008 года. Но тогда, 14 лет назад, представление смогли увидеть более 15 000 человек, сообщает CNN.

После шоу открытия Олимпиады-2022, а также после грандиозного выступления тысяч артистов начался традиционный парад спортсменов стран-участниц.

Первыми на арену национального спорткомплекса в Пекине вышли представители Греции. Самой многочисленной делегацией оказалась американская.

Ранее представители США, Великобритании, Канады, Германии, Австралии и других стран заявили о дипломатическом бойкоте церемонии открытия Олимпийских игр-2022. Это связано с нарушением прав человека в Китае, включая отношение к уйгурам в провинции Синьцзян и другим нацменьшинствам.

Сейчас зимняя Олимпиада-2022 — едва ли не самая интересная тема: каждая страна, которая принимает участие в Играх, будет следить за событиями. Факты ICTV посмотрели, как западные СМИ освещают самые главные спортивные соревнования мира.

Пандемические Олимпийские игры в Китае начинаются с карантина и бойкота — Associated Press

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, многие другие мировые лидеры присутствовали на церемонии открытия. Например, президент России Владимир Путин, который сегодня встречался с лидером КНР Си Цзиньпином наедине.

Для Пекина эти Олимпийские игры являются подтверждением его статуса мирового игрока и державы. Но для многих за пределами Китая, особенно на Западе, они стали подтверждением все более авторитарного поворота страны.

Китайские власти подавляют демократическую активность своего населения, ужесточают контроль над Гонконгом, становятся более конфронтационными с Тайванем.

В тени этих политических проблем Китай устроил свое шоу. Когда Си занял свое место, артисты повернулись к нему и несколько раз поклонились. Они одновременно зааплодировали, подняли помпоны и замахали ими в сторону своего президента — самого могущественного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна. Шквал фейерверков, в том числе с надписью Весна, возвестил о приближении праздника, пишет Associated Press.

Что касается пандемии коронавируса, из-за которой в мире умерло почти 6 млн человек, то сама принимающая страна заявляет о наиболее низких показателях смертности и заболеваемости. Отчасти это из-за введенных правительством строгих ограничений, направленных на быстрое подавление любых вспышек.

ФБР призывает спортсменов оставить свои телефоны дома — CNN

Американский телеканал отмечает, что ФБР призывает спортсменов-олимпийцев оставить свои личные мобильные телефоны дома и вместо этого взять в Пекин одноразовые телефоны. Это предупреждение связано с возможностью злонамеренной киберактивности.

Не говоря конкретно о каких-либо киберугрозах против Олимпийских игр, ФБР добавило, что важно, чтобы те, кто участвует в Играх, были бдительны.

Что касается американских олимпийцев, то, по данным СМИ, их на церемонии открытия было рекордное количество — 177 атлетов.

Уйгурский спортсмен зажег чашу олимпийского огня — The Washington Post

Одним из двух китайских спортсменов, которые зажгли чашу олимпийского огня в пятницу, был лыжник Динигир Йиламуцзян, этнический уйгур из Сяньцзяна.

Официальный Пекин обвиняют в нарушениях прав человека в отношении уйгурского населения. Именно по этой причине дипломаты многих стран бойкотировали церемонию открытия Игр-2022.

Выбор Йиламуцзяна в качестве факелоносца послужил политическим посланием китайского лидера Си Цзиньпина, который во время шоу сидел рядом с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.