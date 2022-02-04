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Сборная Украины прошла на церемонии открытия Олимпийских игр-2022

Марта Бондаренко редактор ленты
Сборная Украины прошла на церемонии открытия Олимпийских игр-2022

В Пекине проходит официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022.

Традиционно на главную спортивную арену выходят представители стран-участниц, и украинцы — среди них.

Украину на зимних Олимпийских играх в Пекине представляют 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

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Первыми в параде стран традиционно вышли спортсмены Греции, чуть позже – украинцы.

Национальный флаг Украины несли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх-2018 в корейском Пхенчхане Александр Абраменко (фристайл, лыжная акробатика) завоевал золотую медаль.

В состав украинской делегации также вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

Фото: Getty Images

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