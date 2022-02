Сегодня, 4 февраля, на стадионе Птичье гнездо в Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 20 февраля.

В ходе церемонии открытия проходит традиционный парад стран-участниц.

Первыми в параде стран традиционно вышли спортсмены Греции.

It’s time for the Parade of Athletes. ????

#Beijing2022 welcomes competitors from 91 countries. ????

#StrongerTogether | #OpeningCeremony pic.twitter.com/GF2wgFwzgO

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022