Сегодня, 4 февраля, на стадионе Птичье гнездо в Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 20 февраля.
В ходе церемонии открытия проходит традиционный парад стран-участниц.
Первыми в параде стран традиционно вышли спортсмены Греции.
It’s time for the Parade of Athletes. ????
#Beijing2022 welcomes competitors from 91 countries. ????
#StrongerTogether | #OpeningCeremony pic.twitter.com/GF2wgFwzgO
— Olympics (@Olympics) February 4, 2022
Сине-желтый флаг Украины несли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.
Хотя столица Китая Пекин является официальным городом-организатором Игр, места проведения различных соревнований распределены по трем регионам.
Где будут проходить соревнования
На национальном стадионе Птичье гнездо уже стартовали соревнования по фигурному катанию, а также пройдет церемония закрытия Игр-2022.
Яньцин — горный район в 75 километрах северо-западнее Пекина — является местом проведения соревнований по горным лыжам.
А Чжанцзякоу – это место для катания на лыжах и сноуборде, расположенное еще в 100 километрах от Яньцина.
Каждая из трех зон имеет свою олимпийскую деревню, и все три соединены недавно построенной высокоскоростной междугородной железной дорогой.
Ранее США, Великобритания, Канада, Германия, Австралия и ряд других стран заявили, что будут бойкотировать церемонию открытия из-за нарушений прав человека в Китае, включая отношение к уйгурам в провинции Синьцзян.