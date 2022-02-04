Сегодня, 4 февраля, на стадионе Птичье гнездо в Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 20 февраля.

В ходе церемонии открытия проходит традиционный парад стран-участниц.

Первыми в параде стран традиционно вышли спортсмены Греции.

Сине-желтый флаг Украины несли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

Хотя столица Китая Пекин является официальным городом-организатором Игр, места проведения различных соревнований распределены по трем регионам.

Где будут проходить соревнования

На национальном стадионе Птичье гнездо уже стартовали соревнования по фигурному катанию, а также пройдет церемония закрытия Игр-2022.

Яньцин — горный район в 75 километрах северо-западнее Пекина — является местом проведения соревнований по горным лыжам.

А Чжанцзякоу – это место для катания на лыжах и сноуборде, расположенное еще в 100 километрах от Яньцина.

Каждая из трех зон имеет свою олимпийскую деревню, и все три соединены недавно построенной высокоскоростной междугородной железной дорогой.

Ранее США, Великобритания, Канада, Германия, Австралия и ряд других стран заявили, что будут бойкотировать церемонию открытия из-за нарушений прав человека в Китае, включая отношение к уйгурам в провинции Синьцзян.