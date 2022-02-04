Сьогодні у столиці Китаю Пекіні офіційно стартували XXIV зимові Олімпійські ігри.

Церемонія відкриття тривала 100 хвилин. У ній взяли участь близько 3 000 артистів, 95% з яких – це підлітки.

Режисером масштабного виступу є Чжан Імоу – він керував церемонією відкриття 2008 року. Але тоді, 14 років тому, дійство змогло побачити понад 15 000 людей, повідомляє CNN.

Після яскравого шоу з салютами та феєрверками, а також після грандіозного виступу тисяч артистів розпочався традиційний парад спортсменів країн-учасниць.

Першими на арену національного спорткомплексу у Пекіні вийшли представники Греції. Найчисельнішою делегацією виявилася американська.

Раніше представники США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Австралії та інших країн заявили про дипломатичний бойкот церемонії відкриття Олімпійських ігор-2022. Це пов’язано з порушенням прав людини в Китаї, включаючи ставлення до уйгурів у провінції Сіньцзян та інших меншин.

Зараз зимова Олімпіада-2022 чи не найцікавіша тема – кожна країна, яка бере участь у Іграх, стежитиме за подіями. Факти ICTV поцікавилися, як західні ЗМІ висвітлюють найголовніші спортивні змагання світу.

Пандемічні Олімпійські ігри в Китаї розпочинаються з карантину та бойкоту – Associated Press

Але попри пандемію коронавірусу, що триває, багато інших світових лідерів були присутні на церемонії відкриття. Наприклад, президент Росії Володимир Путін, який раніше сьогодні зустрічався з лідером КНР Сі Цзіньпіном наодинці.

Для Пекіна ці Олімпійські ігри є підтвердженням його статусу світового гравця та держави. Але для багатьох за межами Китаю, особливо на Заході вони стали підтвердженням все більш авторитарного повороту країни.

Китайська влада пригнічує продемократичну активність свого населення, посилює контроль над Гонконгом, стає більш конфронтаційною з Тайванем.

У тіні цих політичних проблем Китай улаштував своє шоу. Коли Сі зайняв своє місце, артисти повернулися до нього та кілька разів вклонилися. Вони одночасно зааплодували, підняли помпони та замахали ними у бік свого президента — наймогутнішого лідера Китаю з часів Мао Цзедуна. Шквал феєрверків, зокрема з написом Весна, сповістив про наближення свята, так пише Associated Press.

Що стосується пандемії коронавірусу через яку у світі померло майже 6 мільйонів людей, то сама країна, що приймає Ігри, заявляє про найнижчі показники смертності і захворюваності. Почасти це через суворі обмеження, запроваджені урядом, спрямовані на швидке придушення будь-яких спалахів.

ФБР закликає спортсменів залишити свої телефони вдома – CNN

Американський телеканал зазначає, що ФБР закликає спортсменів-олімпійців залишити свої особисті мобільні телефони вдома і натомість взяти до Пекіна одноразові телефони. Ці попередження пов’язані з можливістю зловмисної кіберактивності.

Не кажучи конкретно про будь-які кіберзагрози проти Олімпійських ігор, ФБР додало, що важливо, щоб ті, хто бере участь у Іграх, були пильні.

Щодо американських олімпійців, то, за даними ЗМІ, їх на церемонії відкриття була рекордна кількість – 177 атлетів.

Уйгурський спортсмен запалив чашу олімпійського вогню – The Washington Post

Одним із двох китайських спортсменів, які запалили чашу олімпійського вогню у п’ятницю, був лижник Дінігір Йіламуцзян, етнічний уйгур із Сяньцзяну.

Офіційний Пекін звинувачують у порушеннях прав людини щодо уйгурського населення. Саме з цієї причини дипломати багатьох країн бойкотували церемонію відкриття Ігор-2022.

Вибір Йіламуцзяна як факелоносця послужив політичним посланням китайського лідера Сі Цзіньпіна, який під час шоу сидів поруч із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.