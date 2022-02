Защитник английского клуба Вест Хэм Юнайтед Курт Зума отметился неадекватным поступком в отношении своего домашнего питомца. В сети появилось видео, как 27-летний французский защитник издевается над своим котом ради развлечения.

ESPN пишет, что за жестокое обращение с животными футболиста могут привлечь к ответственности.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

— Emily Hewertson (@emilyhewertson) February 7, 2022