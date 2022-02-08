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Факты / Спорт

Игрок Вест Хэм попал в скандал из-за жестокого обращения с животными

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Курт Зума

Защитник английского клуба Вест Хэм Юнайтед Курт Зума отметился неадекватным поступком в отношении своего домашнего питомца. В сети появилось видео, как 27-летний французский защитник издевается над своим котом ради развлечения.

ESPN пишет, что за жестокое обращение с животными футболиста могут привлечь к ответственности.

Известно, что ролик в сети Snapchat опубликовал брат Зумы Йоан. Футболиста уже осудила благотворительная организация по защите животных RSPCA (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. – Ред.).

— Это очень грустное видео. Ни в коем случае нельзя толкать или бить животное для наказания или по другой причине.

Мы очень благодарны людям, которые сообщают нам о страданиях животных, и мы хотели бы заверить людей, что будем всегда изучать и, при необходимости, расследовать любые жалобы, поступившие к нам о благополучии животных, – сообщил представитель организации.

В самом клубе уже сделали заявление о ролике и осудили поступок футболиста.

— Мы безоговорочно осуждаем действия нашего игрока в распространенном видео. Мы поговорили с Куртом и будем решать этот вопрос. Но хотели бы дать понять, что мы никак не оправдываем жестокое обращение с животными, – говорится в заявлении Вест Хэм.

Сам Зума в свое оправдание заявил, что их кошки здоровы и хорошо чувствуют себя. Он отметил, что “их любит и балует вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится”.

В конце января в громкий скандал попал игрок Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд. Его арестовали после обвинений в избиении и изнасиловании своей девушки — модели Гарриет Робсон.

В полиции сообщили, что футболиста задержали после обнародованных его девушкой в Instagram фотографий с многочисленными побоями, которые, по ее словам, были причинены Гринвудом.

Источник: The Sun

Фото: Depositphotos

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