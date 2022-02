Захисник англійського клубу Вест Гем Юнайтед Курт Зума відзначився неадекватним вчинком щодо свого домашнього улюбленця. У мережі з’явилося відео, як 27-річний французький захисник знущається над своїм котом заради розваги.

Видання ESPN пише, що за жорстоке поводження з тваринами футболіста можуть притягнути до відповідальності.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

— Emily Hewertson (@emilyhewertson) February 7, 2022