Захисник англійського клубу Вест Гем Юнайтед Курт Зума відзначився неадекватним вчинком щодо свого домашнього улюбленця. У мережі з’явилося відео, як 27-річний французький захисник знущається над своїм котом заради розваги.

Видання ESPN пише, що за жорстоке поводження з тваринами футболіста можуть притягнути до відповідальності.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat. It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j — Emily Hewertson (@emilyhewertson) February 7, 2022

Відомо, що ролик у мережі Snapchat опублікував брат Зуми Йоан. Футболіста вже засудила благодійна організація із захисту тварин RSPCA (Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами. – Ред.).

— Це дуже сумне відео. У жодному разі не можна штурхати, бити або лупцювати тварину задля покарання або з іншої причини. Ми дуже вдячні людям, які повідомляють нам про страждання тварин, і ми хотіли б запевнити людей, що завжди вивчатимемо і, за необхідності, розслідуватимемо будь-які скарги, що надійшли до нас щодо благополуччя тварин, – повідомив представник організації.

У самому клубі вже зробили заяву щодо ролика та засудили вчинок футболіста.

— Ми беззастережно засуджуємо дії нашого гравця у розповсюдженому відео. Ми поговорили з Куртом і вирішуватимемо це питання. Але ми хотіли б дати зрозуміти, що ми аж ніяк не виправдовуємо жорстоке поводження з тваринами, – йдеться у заяві Вест Гема.

Сам Зума на своє виправдання заявив, що їхні кішки здорові та добре почуваються. Він зазначив, що “їх любить і плекає вся наша сім’я, і ​​така поведінка була поодиноким випадком, який більше не повториться”.

Наприкінці січня у гучний скандал потрапив гравець Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд. Його заарештували після звинувачень у побитті та зґвалтуванні своєї дівчини — моделі Гаррієт Робсон.

У поліції повідомили, що футболіста затримали після оприлюднених його дівчиною в Instagram фотографій з численними побоями, які, за її словами, були завдані їй Грінвудом.