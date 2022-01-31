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Футболист МЮ Гринвуд был арестован за домашнее насилие после фото его девушки с побоями

Илья Нежигай редактор ленты
Футболист МЮ Гринвуд был арестован за домашнее насилие после фото его девушки с побоями

Футболист Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд был арестован после обвинений в избиении и изнасиловании своей девушки  — модели Гарриет Робсон.

Как сообщили в полиции, футболиста задержали после обнародованных его девушкой в ​​Instagram фотографий с многочисленными побоями, которые, по ее словам, были причинены Гринвудом.

В заявлении полиции отмечается, что против Мэйсона Гринвуда возбудили уголовное дело и начали расследование именно по факту публикации в Instagram модели. Добавляется, что футболиста допросили правоохранители.

Пресс-служба Манчестер Юнайтед, в свою очередь, сообщила, что футболист временно отстранен от тренировок с командой до дальнейших сообщений. В клубе проведут собственное расследование по фактам поведения Мейсона Гринвуда.

Мейсон Гринвуд, воспитанник Манчестер Юнайтед, выступает за основную команду клуба с 2018 года. С этого времени 20-летний полузащитник провел за клуб 129 матчей, в которых забил 35 мячей и отдал 12 голевых передач.

Также на счету Гринвуда один матч за сборную Англии.

Это не первый случай, когда Мэйсон Гринвуд появляется в публичных скандалах.

В сентябре 2020 года футболист со своим коллегой из Манчестер Сити Филом Фоденом влипли в скандал, из-за которого были вынуждены покинуть тренировочный лагерь сборной Англии. Тогда, после матча первого тура элитного дивизиона Лиги наций против команды Исландии, футболисты вызвали в свой номер в гостинице, где базировалась команда в Рейкьявике, девушек.

Фото: masongreenwood, Nathalie, hasrobson

Источник: ESPN

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