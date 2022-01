Футболист МЮ Гринвуд был арестован за домашнее насилие после фото его девушки с побоями

Футболист Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд был арестован после обвинений в избиении и изнасиловании своей девушки — модели Гарриет Робсон.

Как сообщили в полиции, футболиста задержали после обнародованных его девушкой в ​​Instagram фотографий с многочисленными побоями, которые, по ее словам, были причинены Гринвудом.

В заявлении полиции отмечается, что против Мэйсона Гринвуда возбудили уголовное дело и начали расследование именно по факту публикации в Instagram модели. Добавляется, что футболиста допросили правоохранители.

Look what Mason Greenwood’s girlfriend posted on her story… Domestic violence is absolutely terrifying man ???????????? pic.twitter.com/eqq3xXRGeR

