Английский Ливерпуль обыграл испанский Вильярреал во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Встреча прошла на стадионе Керамика в Вильярреале и завершилась со счетом 3:2 в пользу мерсисайдцев.

Счет в матче уже на третьей минуте встречи открыл форвард хозяев Булае Диа. Под занавес первого тайма преимущество желтой субмарины удвоил хавбек Франсис Коклен.

После перерыва красные благодаря Фабиньо отыграли один мяч, а на 67-й минуте Луис Диас восстановил равновесие во встрече.

Финальную точку во счете поставил Садио Мане, после паса от Наби Кейта с близкой дистанции расстреляв сетку ворот Жеронимо Рулли.

За четыре минуты до конца основного времени хозяева поля остались в меньшинстве после того, как Этьен Капу получил вторую желтую карту и досрочно отправился в раздевалку.

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В первом матче, который прошел 27 апреля на Энфилде в Ливерпуле, подопечные Юргена Клоппа обыграли команду Унаи Эмери со счетом 2:0. Тогда автоголом отличился Первис Эступинан, а удвоил счет Мане.

Таким образом, по итогам двух матчей 5:2 в пользу Ливерпуля, который в третий раз за пять лет сыграет в финале Лиги чемпионов. Соперник мерсисайдцев определится 4 мая в поединке Манчестер Сити – Реал Мадрид. Первая игра в этой паре выдалась щедрой на голы и завершилась со счетом 4:3 в пользу горожан.