Индексация зарплаты в октябре и индексация за октябрь — это разные вещи. В октябре 2026 года работникам начисляют доплату по прежним коэффициентам, а при расчете зарплаты за октябрь, которую выплачивают в ноябре, размер индексации вырастет.

Факты ICTV объясняют, какой будет индексация зарплаты за октябрь 2026 года, сколько начислят в ноябре и как определяют сумму доплаты.

Индексация зарплаты в октябре и за октябрь: в чем разница

По данным Госстата, индекс потребительских цен в сентябре составил 102,1%. Этот показатель влияет на индексацию за октябрь, которую начисляют в ноябре.

Сейчас смотрят

В результате коэффициенты для работников с базовыми месяцами январь и февраль увеличатся до 7,6% и 6,5%. Право на индексацию также впервые возникнет у работников с базовыми месяцами март и апрель.

В октябре 2026 года индексацию начисляют по тем же коэффициентам, что и в сентябре. Для работников с базовым месяцем январь он составляет 4,2%, а для тех, у кого базовый месяц февраль, — 3,1%.

Если зарплату за сентябрь выплачивают в октябре, работники получают индексацию именно за сентябрь. При начислении зарплаты за октябрь, которую обычно выплачивают в ноябре, применяют уже новые коэффициенты.

По сентябрьскому индексу потребительских цен коэффициенты индексации за октябрь вырастут до следующих показателей:

базовый январь 2026 года — 7,6%;

базовый февраль — 6,5%;

базовый март — 4,8%;

базовый апрель — 3,3%.

Эти коэффициенты применяют при условии, что после соответствующего базового месяца должностной оклад работника не повышали.

Как сентябрьский индекс повлиял на индексацию зарплаты за октябрь 2026 года

По данным Госстата, индекс потребительских цен в сентябре 2026 года составил 102,1% по сравнению с августом. Это самый высокий месячный показатель с начала года.

Для сравнения, в июне индекс составлял 99,9%, в июле — 100,3%, а в августе — 100,1%. Сентябрьский рост цен повлиял на накопленный индекс потребительских цен и позволил превысить порог индексации для нескольких базовых месяцев.

По правилам индексации индекс потребительских цен учитывают с определенным временным сдвигом. Августовский показатель влияет на индексацию в октябре, а сентябрьский — на индексацию за октябрь, которую начисляют в ноябре.

Для работников с базовыми месяцами январь и февраль порог индексации в 103% впервые превысили еще весной. Это дало право на доплату с июня по коэффициентам 4,2% и 3,1% соответственно. После этого начался новый период накопления индекса.

За май — сентябрь накопленный индекс потребительских цен составил 103,3%. Поэтому для январского и февральского базовых месяцев коэффициенты индексации снова увеличиваются.

Расчет для базового января:

1,042 × 1,033 × 100 − 100 = 7,6%.

Для базового февраля:

1,031 × 1,033 × 100 − 100 = 6,5%.

Для работников с базовыми месяцами март и апрель порог превышен впервые. Поэтому за октябрь для них применяют коэффициенты 4,8% и 3,3% соответственно.

Работникам с базовыми месяцами с мая по август индексацию за октябрь пока не начисляют, поскольку накопленный индекс еще не превысил необходимый порог. Для базового сентября период накопления только начинается.

Сколько составит индексация зарплаты за октябрь в ноябре

Сумму индексации определяют с учетом соответствующего коэффициента и установленной законом базы. В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 грн. Именно в пределах этой суммы индексируют зарплату.

Если работник полностью отработал месяц и его зарплата дает право на индексацию в пределах всей базы, суммы за октябрь будут следующими:

Базовый январь: коэффициент индексации 7,6%, сумма — 252,93 грн.

Базовый февраль: коэффициент индексации 6,5%, сумма — 216,32 грн.

Базовый март: коэффициент индексации 4,8%, сумма — 159,74 грн.

Базовый апрель: коэффициент индексации 3,3%, сумма — 109,82 грн.

Это расчетные суммы для полного рабочего времени в пределах базы индексации 3 328 грн. Если работник трудится неполное рабочее время или отработал месяц не полностью, сумму индексации определяют пропорционально фактически отработанному времени.

Как закон регулирует индексацию зарплаты в 2026 году

Правила индексации определяют Закон Украины Об индексации денежных доходов населения и Порядок проведения индексации денежных доходов населения, утвержденный постановлением № 1078.

Индексация нужна, чтобы частично компенсировать рост потребительских цен и сохранить покупательную способность зарплаты. Право на нее возникает, когда накопленный индекс потребительских цен превышает установленный порог в 103%.

В 2026 году порядок расчета также определяет статья 41 закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2026 год № 4695-IX. Согласно ей, индекс потребительских цен для индексации рассчитывают нарастающим итогом с января 2026 года, который принимают за 1 или 100%.

Если работодатель повышает должностной оклад, месяц такого повышения становится базовым. Индекс потребительских цен для дальнейшего расчета начинают накапливать со следующего месяца.

Поэтому право на индексацию и ее размер зависят не только от общего роста цен, но и от месяца последнего повышения оклада конкретного работника.

Что нужно учитывать при начислении индексации

В ноябре 2026 года работодателям нужно учитывать новые коэффициенты для индексации зарплаты за октябрь. Для базовых января и февраля они вырастут до 7,6% и 6,5%, а для базовых марта и апреля индексацию начислят впервые.

Указанные суммы применяют только при условии, что после соответствующего базового месяца должностной оклад не повышали. Если оклад увеличивался позднее, расчет проводят с учетом нового базового месяца.

Таким образом, важно различать индексацию, которую начисляют в определенном месяце, и индексацию за соответствующий месяц зарплаты. В октябре действуют прежние коэффициенты, а при начислении зарплаты за октябрь в ноябре применяют новые показатели с учетом сентябрьского индекса потребительских цен.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.