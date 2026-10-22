В Украине вводят новые механизмы поддержки оборонно-промышленного комплекса. Частные компании смогут строить производственные помещения для предприятий, которые производят оружие.

Об этом 22 октября сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

Частным компаниям разрешили строить оборонные заводы

Правительство приняло решение, которое предусматривает привлечение частного бизнеса к строительству подземных производственных помещений для нужд обороны.

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По словам Сергея Корецкого, отныне частные компании смогут строить такие объекты, а впоследствии сдавать их в аренду или продавать предприятиям, которые напрямую занимаются производством вооружения.

Это позволит оборонным предприятиям получать необходимые производственные площади, не организуя их строительство самостоятельно.

Премьер-министр отметил, что такой механизм должен упростить процесс и увеличить количество доступных помещений для оборонного производства.

Еще одно решение Кабмина касается ввоза оборудования для украинских производителей вооружения.

Правительство ввело механизм, по которому комплектующие для производства оружия, приобретенные за счет международных партнеров, можно будет ввозить без уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость. Речь идет об оборудовании и комплектующих, оплаченных международными партнерами.

Кроме того, правительство упростило процедуру досмотра и таможенного оформления товаров через механизм единого окна.

По словам премьер-министра, это должно сократить время прохождения таможенных процедур и облегчить работу предприятий оборонно-промышленного комплекса.