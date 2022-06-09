Гол Цыганкова принес сборной Украины победу над Ирландией в Лиге наций

Июнь, 08 в 23:42

Сборная Украины обыграла команду Ирландии в матче первого тура дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2022/23. Встреча прошла в Дублине на стадионе Авива и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-желтых.

Следует отметить, что наша сборная вышла на матч экспериментальным составом. После поражения от Уэльса наставник команды Александр Петраков заявил, что даст отдохнуть основным игрокам. Как следствие, в стартовом составе появился только Виталий Миколенко.

В начале встречи чувствовалась заметная нервозность среди игроков сине-желтых. Несколько раз ошибся Андрей Лунин, и другие игроки не всегда были точными в передачах.

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Ближе к завершению первого тайма украинцам удалось открыть счет. Артем Довбик подал на линию штрафной, откуда Тарас Качараба зацепился за мяч и пробил взлет в дальний угол. Но этот замечательный гол не засчитал арбитр после просмотра VAR, увидев положение вне игры у Довбика.

После перерыва опасную контратаку провела зеленая армия, но наши отбились. После чего последовала ответная атака. Свеженький Виктор Цыганков заработал стандарт, который сам и исполнил – мяч после удара хавбека пролетел мимо всех и влетел в дальний угол. Второй голкипер Ливерпуля Куивин Келлехер был бессилен.

Примечательно, что во встрече приняли участие голкиперы-дублеры пары финалистов Лиги чемпионов этого года. Как и игра в Париже, в Дублине победа была за стражем ворот Реала, сохранившего свои ворота сухими.

После пропущенного мяча ирландцы пытались взять игру под свой контроль. В них изредка получалось атаковать, но некоторые заканчивались ударами по воротам Лунина. За 12 минут до конца матча айриши исполнили штрафной и мяч после удара Шейна Даффи улетел в перекладину после сейва Лунина! Сразу после розыгрыша углового пробивал Майкл Обафеми, но мимо ворот.

В последние минуты матча Ирландия пошла вперед, заставляя украинцев часто фолить. Подопечные Петракова всеми силами отбивались и смогли взять три очка во встрече.

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Это была первая встреча национальных сборных в истории. И примечательно, что Ирландия давно не проигрывала на стадионе Авива. Они удержали на нем ничью с Португалией в 2020 году, а также не проиграли Сербии и Уэльсу.

Кроме Ирландии и Украины в Лиге В группе 1 выступают национальные команды Армении и Шотландии. На данный момент сборные Шотландии, Украины и Армении имеют по три очка, у Ирландии, которая провела уже два матча в турнире, пока ноль.

Следующую игру сине-желтые проведут против Армении 11 июня в польском городе Лодзь.