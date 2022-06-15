Виталий Кличко станет лауреатом премии Артура Эша за мужество

Июнь, 15 в 16:49

Мэру Киева и экс-чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Виталию Кличко вручат награду Артура Эша за отвагу (Arthur Ashe Courage Award).

Как сообщает телеканал ESPN, вручение состоится 20 июля в Лос-Анджелесе на ESPY Award 2022.

Отмечается, что после полномасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля Виталий вместе со своим младшим братом, членом Зала славы бокса Владимиром были “одними из фигур в защите своей страны”.

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– Для меня большая честь получить эту награду. Я убежден, что это признание мужества и неприкосновенности украинского народа, более трех месяцев мужественно противостоящего российскому агрессору. Это награда для каждого, кто защищает независимость и свободу Украины, – сказал 50-летний Кличко.

Исполнительный редактор ESPN Content Роб Кинг отметил, что преданность Виталия Кличко народу Украины “стала вдохновением для мира, а его храбрость – яркий пример стойкости человеческого духа”.

— Уравновешенность и сила Виталия, когда его город и страна сталкиваются с невероятными испытаниями, намного превзошли чрезвычайную решительность, которую он продемонстрировал как один из лучших чемпионов бокса в тяжелом весе. Для нас большая честь отметить его наградой Артура Эша за отвагу, – отметил Кинг.

Премия Артура Эша за отвагу – одна из самых выдающихся, престижных и известных наград в спорте. Среди ее лауреатов – бывший чемпион в тяжелом весе Мухаммед Али, экс-президент ЮАР Нельсон Мандела и телеведущий Говард Коселл.