У России есть запас в несколько сотен баллистических ракет и она продолжает наращивать их производство. Уничтожение пусковых установок комплексов Искандер является чрезвычайно сложной задачей.

Об этом заявил советник президента Украины Сергей Бескрестнов (Флеш).

Россия увеличивает производство баллистики

По его словам, РФ имеет запас в несколько сотен баллистических ракет и регулярно пополняет этот арсенал благодаря собственному производству.

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Ежемесячно российская промышленность производит около 60–70 ракет комплекса Искандер.

Продолжается производство баллистических ракет к С-400 и ракет Циркон. В целом РФ может выпускать примерно 100–150 новых ракет ежемесячно.

— Россияне могут применять против нас до 100 баллистических ракет каждый месяц, — отметил советник президента.

Бескрестнов добавил, что одной из основных проблем остается поражение пусковых установок Искандер.

Перед запуском они находятся в движении около пяти часов и прокладывают маршрут так, чтобы минимизировать риск обнаружения спутниками.

— Поймать Искандер на марше или возле позиции, где он разворачивается, очень сложно, — рассказал Флеш.

Не менее сложная задача — удары по производству этих ракет. Соответствующие производственные мощности расположены глубоко под землей.

Давление санкций почти не влияет на производство Искандеров, так как этот комплекс изготавливается преимущественно из российских комплектующих и электроники.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ежемесячно способна производить около 120 баллистических ракет.

Вместе с другими видами вооружения это позволяет ей систематически наносить массированные удары по Украине.

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