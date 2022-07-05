Первая украинка за 16 лет: Киченок вышла в полуфинал парного Уимблдона

Июль, 05 в 18:39

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с латышкой Еленой Остапенко стали полуфиналистками турнира серии Grand Slam Уимблдона в парном разряде.

В четвертьфинале украино-латвийский дуэт выбил в трех сетах пару Сюко Аоямы из Японии и Хао-Чин Чань из Тайваня. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:1, 7:5 в пользу Киченок и Остапенко.

Игра длилась два часа и четыре минуты, за которые Людмила и Елена совершили четыре эйса и допустили три двойные ошибки. Их соперницы не совершили ни одной подачи на вылет и допустили четыре двойные ошибки.

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Первая партия оказалась достаточно напряженной и была за дуэтом японки и тайванки. Но уже во втором сете украинка и латышка фактически разгромили оппонентов за 24 минуты, отдав им всего один гейм. Решающая третья партия была не менее напряженной, чем первая, но здесь фортуна была на стороне Киченок и Остапенко.

Lyudmyla Kichenok and Jelena Ostapenko reach SF at #Wimbledon, 4-6, 6-1, 7-5 vs Aoyama / Chan. For the first time since 2006 #Ukraine‘s player is in the SF in ladies’ doubles here

Second SF in a row for Kichenok / Ostapenko at Slams Arata Yamaoka pic.twitter.com/H063F5HY3k — Ukrainian Tennis ENG (@ukrtennis_eng) July 5, 2022

За выход в финал украинка с латышкой будут соревноваться с дуэтом из Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, которые являются вторыми сеяными. Игра запланирована на 8 июля.

Людмила Киченок стала первой украинской теннисисткой за 16 лет, дошедшей до полуфинала парного турнира на Уимблдоне. В последний раз это удавалось пробившемуся к этой стадии украинскому дуэту Юлианы Федак и Татьяны Перебийнис в 2006 году. А впервые это сделала Елена Tатаркова в 1999 году — в паре с южноафриканкой Мариан де Свардт она дошла до финала.

Таким образом, это только в третий раз представительница Украины вышла в парный травяной полуфинал Grand Slam.

В третьем круге украино-латвийский дуэт обыграл представительниц Великобритании Гарриет Дарт и Хизер Уотсон со счетом 7:5, 4:6, 2:6.

Фото: Elisa Alcoba/Twitter