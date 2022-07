Первая украинка за 16 лет: Киченок вышла в полуфинал парного Уимблдона

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с латышкой Еленой Остапенко стали полуфиналистками турнира серии Grand Slam Уимблдона в парном разряде.

В четвертьфинале украино-латвийский дуэт выбил в трех сетах пару Сюко Аоямы из Японии и Хао-Чин Чань из Тайваня. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:1, 7:5 в пользу Киченок и Остапенко.

Игра длилась два часа и четыре минуты, за которые Людмила и Елена совершили четыре эйса и допустили три двойные ошибки. Их соперницы не совершили ни одной подачи на вылет и допустили четыре двойные ошибки.

Первая партия оказалась достаточно напряженной и была за дуэтом японки и тайванки. Но уже во втором сете украинка и латышка фактически разгромили оппонентов за 24 минуты, отдав им всего один гейм. Решающая третья партия была не менее напряженной, чем первая, но здесь фортуна была на стороне Киченок и Остапенко.

Lyudmyla Kichenok and Jelena Ostapenko reach SF at #Wimbledon, 4-6, 6-1, 7-5 vs Aoyama / Chan.

For the first time since 2006 #Ukraine‘s player is in the SF in ladies’ doubles here

Second SF in a row for Kichenok / Ostapenko at Slams

