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Факты / Спорт

Первая украинка за 16 лет: Киченок вышла в полуфинал парного Уимблдона

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
людмила Кіченок та Єлена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с латышкой Еленой Остапенко стали полуфиналистками турнира серии Grand Slam Уимблдона в парном разряде.

В четвертьфинале украино-латвийский дуэт выбил в трех сетах пару Сюко Аоямы из Японии и Хао-Чин Чань из Тайваня. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:1, 7:5 в пользу Киченок и Остапенко.

Игра длилась два часа и четыре минуты, за которые Людмила и Елена совершили четыре эйса и допустили три двойные ошибки. Их соперницы не совершили ни одной подачи на вылет и допустили четыре двойные ошибки.

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Первая партия оказалась достаточно напряженной и была за дуэтом японки и тайванки. Но уже во втором сете украинка и латышка фактически разгромили оппонентов за 24 минуты, отдав им всего один гейм. Решающая третья партия была не менее напряженной, чем первая, но здесь фортуна была на стороне Киченок и Остапенко.

За выход в финал украинка с латышкой будут соревноваться с дуэтом из Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, которые являются вторыми сеяными. Игра запланирована на 8 июля.

Людмила Киченок стала первой украинской теннисисткой за 16 лет, дошедшей до полуфинала парного турнира на Уимблдоне. В последний раз это удавалось пробившемуся к этой стадии украинскому дуэту Юлианы Федак и Татьяны Перебийнис в 2006 году. А впервые это сделала Елена Tатаркова в 1999 году — в паре с южноафриканкой Мариан де Свардт она дошла до финала.

Таким образом, это только в третий раз представительница Украины вышла в парный травяной полуфинал Grand Slam.

В третьем круге украино-латвийский дуэт обыграл представительниц Великобритании Гарриет Дарт и Хизер Уотсон со счетом 7:5, 4:6, 2:6.

Фото: Elisa Alcoba/Twitter

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