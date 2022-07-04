Украинка Людмила Киченок вышла в 1/4 финала парного Уимблдона

Июль, 04 в 16:15

Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко вышли в четвертьфинал парного турнира серии Grand Slam Уимблдон-2022.

В третьем круге украино-латвийский дуэт, получивший четвертый номер посева, обыграл представительниц Великобритании Гарриет Дарт и Хизер Уотсон со счетом 7:5, 4:6, 2:6.

Встреча длилась 2 часа и 14 минут, за которые Киченок и Остапенко дважды подали на вылет и допустили девять двойных ошибок. Их соперницы сделали три эйса и допустили две двойных ошибки.

Сейчас смотрят

За выход в полуфинал парного Уимблдона Людмила и Елена сыграют с восьмыми сеяными Сюко Аоямой из Японии и Хао-Чин Чань из Тайваня. Матч запланирован на 5 июля.

В июне Киченок и Остапенко выиграли парный турнир в Бирмингеме на отказе соперниц. В позапрошлую неделю они снялись с финала турнира в Истборне. А на Ролан Гаррос в этом году Киченок и Остапенко стали полуфиналистками турнира.

В одиночном разряде представительниц Украины на травяных кортах Уимблдона не осталось. Последней зачехлила ракетку Леся Цуренко, уступив в третьем круге Юле Немайер из Германии.