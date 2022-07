Перша українка за 16 років: Кіченок вийшла до півфіналу парного Вімблдону

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із латвійкою Єленою Остапенко стали півфіналістками турніру серії Grand Slam Вімблдону у парному розряді.

У чвертьфіналі україно-латвійський дует вибив у трьох сетах пару Сюко Аоями із Японії та Хао-Чін Чань із Тайваню. Зустріч закінчилася з рахунком 4:6, 6:1, 7:5 на користь Кіченок та Остапенко.

Гра тривала дві години та чотири хвилини, за які Людмила та Єлена зробили чотири ейси та припустилися трьох подвійних помилок. Їхні суперниці не зробили жодної подачі на виліт та припустилися чотирьох подвійних помилок.

Перша партія видалася досить напруженою і була за дуетом японки та тайванки. Але вже у другому сеті українка та латвійка фактично розгромили опоненток за 24 хвилини, віддавши їм лише один гейм. Вирішальна третя партія була не менш напруженою за першу, але тут фортуна була на боці Кіченок та Остапенко.

Lyudmyla Kichenok and Jelena Ostapenko reach SF at #Wimbledon, 4-6, 6-1, 7-5 vs Aoyama / Chan.

For the first time since 2006 #Ukraine‘s player is in the SF in ladies’ doubles here

Second SF in a row for Kichenok / Ostapenko at Slams

Arata Yamaoka pic.twitter.com/H063F5HY3k

— Ukrainian Tennis ENG (@ukrtennis_eng) July 5, 2022