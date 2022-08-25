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Шахтер узнал соперников в группе ЛЧ – результаты жеребьевки

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Жеребкування Ліги чемпіонів

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 состоялась в Стамбуле 25 августа.

По его итогам определились составы восьми квартетов на стадии группового этапа престижнейшего клубного турнира Европы по футболу.

Украина на этой стадии будет представлена ​​только донецким Шахтером. Киевское Динамо не смогло в плей-офф пройти португальскую Бенфику, уступив по сумме двух матчей со счетом 0:5.

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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2022/23:

  • Группа A: Аякс, Ливерпуль, Наполи, Рейнджерс;
  • Группа B: Порту, Атлетико Мадрид, Байер Леверкузен, Брюгге;
  • Группа C: Бавария, Барселона, Интер, Виктория Пльзень;
  • Группа D: Франкфурт Айнтрахт, Тоттенхэм, Спортинг, Марсель;
  • Группа E: Милан, Челси, Зальцбург, Динамо Загреб;
  • Группа F: Реал Мадрид, РБ Лейпциг, Шахтер Донецк, Селтик;
  • Группа G: Манчестер Сити, Севилья, Боруссия Дортмунд, Копенгаген;
  • Группа H: ПСЖ, Ювентус, Бенфика, Маккаби Хайфа.

Две лучшие команды в каждом из квартетов выйдут на стадию плей-офф турнира и станут на шаг ближе к завоеванию трофея ЛЧ. Команды, которые займут третьи места, сойдутся в стыковых матчах с командами, которые займут вторые строчки в своих группах в Лиге Европы.

Фото: UEFA

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