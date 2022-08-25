Шахтер узнал соперников в группе ЛЧ – результаты жеребьевки
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 состоялась в Стамбуле 25 августа.
По его итогам определились составы восьми квартетов на стадии группового этапа престижнейшего клубного турнира Европы по футболу.
Украина на этой стадии будет представлена только донецким Шахтером. Киевское Динамо не смогло в плей-офф пройти португальскую Бенфику, уступив по сумме двух матчей со счетом 0:5.
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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2022/23:
- Группа A: Аякс, Ливерпуль, Наполи, Рейнджерс;
- Группа B: Порту, Атлетико Мадрид, Байер Леверкузен, Брюгге;
- Группа C: Бавария, Барселона, Интер, Виктория Пльзень;
- Группа D: Франкфурт Айнтрахт, Тоттенхэм, Спортинг, Марсель;
- Группа E: Милан, Челси, Зальцбург, Динамо Загреб;
- Группа F: Реал Мадрид, РБ Лейпциг, Шахтер Донецк, Селтик;
- Группа G: Манчестер Сити, Севилья, Боруссия Дортмунд, Копенгаген;
- Группа H: ПСЖ, Ювентус, Бенфика, Маккаби Хайфа.
Две лучшие команды в каждом из квартетов выйдут на стадию плей-офф турнира и станут на шаг ближе к завоеванию трофея ЛЧ. Команды, которые займут третьи места, сойдутся в стыковых матчах с командами, которые займут вторые строчки в своих группах в Лиге Европы.
Фото: UEFA