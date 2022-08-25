Август, 25 в 19:59

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 состоялась в Стамбуле 25 августа.

По его итогам определились составы восьми квартетов на стадии группового этапа престижнейшего клубного турнира Европы по футболу.

Украина на этой стадии будет представлена ​​только донецким Шахтером. Киевское Динамо не смогло в плей-офф пройти португальскую Бенфику, уступив по сумме двух матчей со счетом 0:5.

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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2022/23:

Группа A : Аякс, Ливерпуль, Наполи, Рейнджерс;

: Аякс, Ливерпуль, Наполи, Рейнджерс; Группа B : Порту, Атлетико Мадрид, Байер Леверкузен, Брюгге;

: Порту, Атлетико Мадрид, Байер Леверкузен, Брюгге; Группа C : Бавария, Барселона, Интер, Виктория Пльзень;

: Бавария, Барселона, Интер, Виктория Пльзень; Группа D : Франкфурт Айнтрахт, Тоттенхэм, Спортинг, Марсель;

: Франкфурт Айнтрахт, Тоттенхэм, Спортинг, Марсель; Группа E : Милан, Челси, Зальцбург, Динамо Загреб;

: Милан, Челси, Зальцбург, Динамо Загреб; Группа F : Реал Мадрид, РБ Лейпциг, Шахтер Донецк , Селтик;

: Реал Мадрид, РБ Лейпциг, , Селтик; Группа G : Манчестер Сити, Севилья, Боруссия Дортмунд, Копенгаген;

: Манчестер Сити, Севилья, Боруссия Дортмунд, Копенгаген; Группа H: ПСЖ, Ювентус, Бенфика, Маккаби Хайфа.

Две лучшие команды в каждом из квартетов выйдут на стадию плей-офф турнира и станут на шаг ближе к завоеванию трофея ЛЧ. Команды, которые займут третьи места, сойдутся в стыковых матчах с командами, которые займут вторые строчки в своих группах в Лиге Европы.

Фото: UEFA