Сегодня днем, 19 октября, россияне беспилотником атаковали центральный парк Новой Водолаги Харьковской области. К сожалению, есть жертвы.

Об этом сообщает министр внутренних дел Иван Выговский.

Удар по Новой Водолаге 19 октября

Удар произошел в тот момент, когда в парке было много людей, в том числе детей.

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Сначала сообщалось о двух погибших женщинах и одном младенце в коляске. По меньшей мере 14 человек получили ранения, среди них семеро детей.

Впоследствии руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество жертв возросло до шести, из которых трое детей.

На месте вражеского удара работают экстренные службы: оказывают медицинскую помощь пострадавшим и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, что 17 октября россияне нанесли баллистический удар по границе Слободского и Основянского районов Харькова. Сообщалось о четырех пострадавших.

16 октября россияне ударили дронами по Шевченковскому, Индустриальному и Основянскому районам города. В результате атаки в Шевченковском районе погибли три человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 699-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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