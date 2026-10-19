С начала года 75 украинцев получили приговоры суда за публикацию фото и видео, на которых зафиксировано размещение и передвижение сил обороны, расположение и работа противовоздушной обороны и тому подобное.

Об этом сообщают в СБУ.

75 человек получили судебные приговоры

Только на прошлой неделе сотрудники Службы безопасности разоблачили в Киеве трех местных жителей, обнародовавших позиции сил противовоздушной обороны. В настоящее время киевлянам инкриминирована ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о вооруженных силах Украины или других военных формирований). Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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СБУ отмечает: несанкционированное распространение информации о геолокации, боевой работе Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов помогает оккупантам скорректировать повторные удары и предоставляет российской пропаганде больше возможностей работать против нашего государства.

Служба безопасности Украины отмечает, что если кто владеет информацией о подобных правонарушениях, как указано выше, или кого-то пытается завербовать враг, то следует обращаться в Службу безопасности Украины:

телефонный номер – 1516

электронная почта: 1516@ssu.gov.ua

чат-бот Спали ФСБшника: t.me/spaly_fsb_bot

5 октября в Киеве задержали военнослужащего ВСУ, которого СБУ подозревает в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ. В течение четырех дней он отслеживал потенциальные цели, чтобы привести в столицу реактивные дроны типа Герань-5 и баллистику.

Источник : СБУ

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