Вышел на бой в форме ВСУ: Беринчик завоевал титул чемпиона Европы в бою с Менди

Декабрь, 03 в 22:48

Украинский боксер Денис Беринчик победил француза Ивана Менди в бою за титул чемпиона Европы в легком весе.

Боксеры преодолели всю дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру: 117:112, 116:112 и 116:112.

Бой прошел в Лондоне на Тоттенхэм Хотспур Стедиум в андекарте главного боя вечера между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

Сейчас смотрят

Беринчик решил не изменять традициям оригинального выхода на поединок и на двобой против Менди вышел в форме Вооруженных сил Украины.

Для Беринчика этот бой стал первым с декабря 2021 года. После полномасштабного вторжения России спортсмен вступил в тероборону Киева, посещал разрушенную Харьковщину и Сумскую область.