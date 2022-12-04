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Вышел на бой в форме ВСУ: Беринчик завоевал титул чемпиона Европы в бою с Менди

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Денис Берінчик Іван Менді
Фото: Getty Images

Украинский боксер Денис Беринчик победил француза Ивана Менди в бою за титул чемпиона Европы в легком весе.

Боксеры преодолели всю дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру: 117:112, 116:112 и 116:112.

Бой прошел в Лондоне на Тоттенхэм Хотспур Стедиум в андекарте главного боя вечера между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

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Беринчик решил не изменять традициям оригинального выхода на поединок и на двобой против Менди вышел в форме Вооруженных сил Украины.

Для Беринчика этот бой стал первым с декабря 2021 года. После полномасштабного вторжения России спортсмен вступил в тероборону Киева, посещал разрушенную Харьковщину и Сумскую область.

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