Мбаппе став автором першого за 56 років хет-трику у фіналі Мундіалю

Грудень, 18 в 23:21

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе у фіналі чемпіонату світу з футболу у Катарі проти команди Аргентини оформив хет-трик.

Два м’ячі у ворота альбіселесте було забито в основний час і один в екстра-таймі.

Це дозволило 23-річному Мбаппе стати лише другим гравцем в історії Мундіалів, кому вдалося відзначитися тричі у воротах суперника у фіналі чемпіонату світу.

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Мбаппе повторив досягнення ексфутболіста збірної Англії, сера Джеффа Герста, який оформив хет-трик у матчі проти ФРН у фіналі ЧС-1966.

Only two men in World Cup history have scored a hat-trick in the final: Sir Geoff Hurst (1966)

Kylian Mbappe (2022) A once in a lifetime achievement. — William Hill (@WilliamHill) December 18, 2022

Відзначившись тричі у фіналі Мбаппе досягнув позначки у вісім забитих голів на чемпіонаті світу у Катарі.

Це дозволило французу стати найкращим бомбардиром турніру, випередивши за цим показником капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі, у якого сім голів, з яких чотири з пенальті (пенальті проти Польщі він не реалізував, – Ред.). Кіліан лише два з восьми голів забив з одинадцятиметрової відмітки.

У фіналі чемпіонату світу з футболу Аргентина у серії пенальті обіграла збірну Франції.