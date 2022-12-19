Мбаппе став автором першого за 56 років хет-трику у фіналі Мундіалю
Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе у фіналі чемпіонату світу з футболу у Катарі проти команди Аргентини оформив хет-трик.
Два м’ячі у ворота альбіселесте було забито в основний час і один в екстра-таймі.
Це дозволило 23-річному Мбаппе стати лише другим гравцем в історії Мундіалів, кому вдалося відзначитися тричі у воротах суперника у фіналі чемпіонату світу.
Мбаппе повторив досягнення ексфутболіста збірної Англії, сера Джеффа Герста, який оформив хет-трик у матчі проти ФРН у фіналі ЧС-1966.
Only two men in World Cup history have scored a hat-trick in the final:
Sir Geoff Hurst (1966)
Kylian Mbappe (2022)
A once in a lifetime achievement.
— William Hill (@WilliamHill) December 18, 2022
Відзначившись тричі у фіналі Мбаппе досягнув позначки у вісім забитих голів на чемпіонаті світу у Катарі.
Це дозволило французу стати найкращим бомбардиром турніру, випередивши за цим показником капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі, у якого сім голів, з яких чотири з пенальті (пенальті проти Польщі він не реалізував, – Ред.). Кіліан лише два з восьми голів забив з одинадцятиметрової відмітки.
У фіналі чемпіонату світу з футболу Аргентина у серії пенальті обіграла збірну Франції.