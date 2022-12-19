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Факти / Спорт

Мбаппе став автором першого за 56 років хет-трику у фіналі Мундіалю

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кіліан Мбаппе
Фото: Getty Images

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе у фіналі чемпіонату світу з футболу у Катарі проти команди Аргентини оформив хет-трик.

Два м’ячі у ворота альбіселесте було забито в основний час і один в екстра-таймі.

Це дозволило 23-річному Мбаппе стати лише другим гравцем в історії Мундіалів, кому вдалося відзначитися тричі у воротах суперника у фіналі чемпіонату світу.

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Мбаппе повторив досягнення ексфутболіста збірної Англії, сера Джеффа Герста, який оформив хет-трик у матчі проти ФРН у фіналі ЧС-1966.

Відзначившись тричі у фіналі Мбаппе досягнув позначки у вісім забитих голів на чемпіонаті світу у Катарі.

Це дозволило французу стати найкращим бомбардиром турніру, випередивши за цим показником капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі, у якого сім голів, з яких чотири з пенальті (пенальті проти Польщі він не реалізував, – Ред.). Кіліан лише два з восьми голів забив з одинадцятиметрової відмітки.

У фіналі чемпіонату світу з футболу Аргентина у серії пенальті обіграла збірну Франції.

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