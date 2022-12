Мбаппе став автором першого за 56 років хет-трику у фіналі Мундіалю

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе у фіналі чемпіонату світу з футболу у Катарі проти команди Аргентини оформив хет-трик.

Два м’ячі у ворота альбіселесте було забито в основний час і один в екстра-таймі.

Це дозволило 23-річному Мбаппе стати лише другим гравцем в історії Мундіалів, кому вдалося відзначитися тричі у воротах суперника у фіналі чемпіонату світу.

Мбаппе повторив досягнення ексфутболіста збірної Англії, сера Джеффа Герста, який оформив хет-трик у матчі проти ФРН у фіналі ЧС-1966.

