Суркиса и Шуфрича исключили из НОК – нардеп
Нардепов от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса и Нестора Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Напомним, что скандал с членством в НОК Суркиса и Шуфрича разразился в ноябре 2022 года.
Нестор Шурич был избран в состав НОК по квоте Федерации стрельбы из лука, а Григорий Суркис по заявлению как гражданин, который занимается спортом и развивает спорт.
После этого бывший наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сообщил о выходе из состава НОК.
Так же поступил и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Министр спорта Украины и новоизбранный президент НОК Вадим Гутцайт сообщил, что решение о членстве в НОК было принято еще предыдущим руководством комитета.
Однако сразу подчеркнул: на это не влиял ни бывший президент НОК Сергей Бубка, ни он как новый руководитель организации, потому что НОК – общественная организация, где решение принимают все 170 членов своим голосованием.
18 ноября Суркис и Шуфрич написали заявления о выходе из НОК, что уже вечером в тот же день подтвердил исполком.
По словам Вадима Гутцайта, поскольку политики из ОПЗЖ были не на руководящих должностях в НОКе, замену им искать не будут.
Других людей на их места изберут во время заседания ассамблеи НОК, которая состоится через год.