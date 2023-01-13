Январь, 13 в 12:15

Нардепов от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса и Нестора Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, что скандал с членством в НОК Суркиса и Шуфрича разразился в ноябре 2022 года.

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Нестор Шурич был избран в состав НОК по квоте Федерации стрельбы из лука, а Григорий Суркис по заявлению как гражданин, который занимается спортом и развивает спорт.

После этого бывший наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сообщил о выходе из состава НОК.

Так же поступил и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Министр спорта Украины и новоизбранный президент НОК Вадим Гутцайт сообщил, что решение о членстве в НОК было принято еще предыдущим руководством комитета.

Однако сразу подчеркнул: на это не влиял ни бывший президент НОК Сергей Бубка, ни он как новый руководитель организации, потому что НОК – общественная организация, где решение принимают все 170 членов своим голосованием.

18 ноября Суркис и Шуфрич написали заявления о выходе из НОК, что уже вечером в тот же день подтвердил исполком.

По словам Вадима Гутцайта, поскольку политики из ОПЗЖ были не на руководящих должностях в НОКе, замену им искать не будут.

Других людей на их места изберут во время заседания ассамблеи НОК, которая состоится через год.