Это общественная организация по квотному принципу: Гутцайт о Суркисе и Шуфриче в НОК

Министр спорта Украины и новоизбранный президент НОК Вадим Гутцайт прокомментировал скандал с избранием в члены Национального олимпийского комитета нардепов от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Григория Суркиса.

В эфире национального телемарафона Единые новости Гутцайт объяснил, как эти политики очутились в членах НОК.

— НОК является общественной организацией, в которую по квотному принципу входят 170 человек – это выдающиеся спортсмены, олимпийцы, президенты федераций, главы областных отделений НОК и граждане, которые развивают спорт. По квоте президента Федерации стрельбы из лука, которую он возглавляет (Нестор Шурич, – Ред.), есть право подать два кандидата на членство в НОК. А Григорий Суркис был избран в состав НОК согласно его заявлению как гражданина, который занимается спортом и развивает спорт.

По словам Гутцайта, данное решение было принято еще предыдущим руководством НОК. Он добавил, что на это решение не влиял ни бывший президент НОК Сергей Бубка, ни он как новый руководитель организации.

Это объясняется тем, что НОК – общественная организация, в которой голосуют все ее члены.

— Но вчера они написали заявления о выходе из НОК, и вечером исполком это подтвердил.

Гутцайт рассказал, что экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко, накануне сообщивший о решении выйти из состава НОК, заявления не писал.

— Он мне позвонил по телефону и сказал, что у него есть такое видение и он будет выходить, если дальше так будет происходить. Когда он уже увидел, что Суркис и Шуфрич вышли из НОК, мы были с ним на связи и договорились встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить будущее развитие и сотрудничество в НОК.

Он добавил, что Ассамблея НОК, которая состоится через год, выберет на место Суркиса и Шуфрича других людей.

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Ранее бывший наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сообщил о выходе из состава НОК, членами которого, в частности, стали Суркис и Шуфрич. По словам Шевченко, причиной решения стал состав НОК.

Накануне новым президентом НОК Украины был избран министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Андрей Шевченко стал вице-президентом организации.

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