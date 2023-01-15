Мудрик официально перешел в Челси за рекордные для Украины €100 млн

Январь, 15 в 18:04

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Михаил Мудрик официально стал игроком Челси.

Футболист подписал контракт с лондонским клубом на 8,5 лет – до 30 июня 2030 года.

Трансфер 22-летнего украинца обошелся Челси в €70 млн. Еще €30 млн предусмотрено в качестве бонусов.

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Этот переход стал самым дорогим в истории украинского футбола, побив трансферный рекорд Андрея Шевченко к тому же Челси из Милана за €43,88 млн в 2006 году.

Главным претендентом на подписание украинского вингера долгое время считался лондонский Арсенал, который по итогам 20 туров является лидером турнирной таблицы АПЛ.

В последний момент Челси удалось перехватить игрока, предложив более выгодные финансовые условия.

Ранее сообщалось, что зарплата Мудрика составит €7,5 млн в год.

За Шахтер футболист отыграл 44 матча, забил 12 мячей и сделал 17 результативных передач.

Выиграл с дончанами Суперкубок Украины (2021), дважды признавался лучшим футболистом года в Шахтере (2021, 2022). В текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 8 ассистам.