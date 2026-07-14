После полуночи в Киеве раздались взрывы. Враг атаковал столицу баллистики.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 14 июля: что известно

По словам Виталия Кличко, ночью активно работали силы противовоздушной обороны.

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Около 00:31 мэр сообщил, что в Голосеевском районе фиксируется попадание в складские помещения по двум адресам. Там произошли пожары.

На Дарнице – падение обломков на открытую территорию. Загорелись автомобили. Также в Дарницком районе обнаружили воронку возле школы. В самом заведении выбиты окна. Разрушений нет.

11 июля россияне также атаковали Киев баллистикой. В нескольких районах столицы произошли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Известно о 12 пострадавших, среди них двое детей.

8 июля РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами. Сообщалось, что в одном из депо повреждены 42 трамвайных вагона PESA.В ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки пострадали два человека, один из них госпитализирован. Впоследствии сообщили об одной погибшей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 602-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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