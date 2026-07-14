Во вторник, 14 июля, отмечаются Международный день небинарных людей и День осведомлённости об акулах.

Православная церковь сегодня чтит память апостола от семидесяти Акилы и его супруги Прискиллы. Также верующие вспоминают преподобного Онисима Чудотворца. Подробнее о праздниках, именинах, народных приметах и запретах этого дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 14 июля 2026 года

Православные верующие 14 июля вспоминают святого апостола Акилу и его жену, святую мученицу Прискиллу. Они близко дружили с апостолом Павлом, который и обратил их в христианство.

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Акила и Прискила проповедовали Евангелие и твердо отстаивали веру во Христа. Из-за этого их жизнь, к сожалению, завершилась мучениями.

Также в этот день православная церковь чтит память преподобного Онисима Чудотворца — святого, жившего в III–IV веках на территории Римской империи.

Родившись недалеко от Кесарии Палестинской, он принял монашество в Эфесе, а во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане был вынужден скрываться.

Согласно преданию, вернувшись в родные края, преподобный силой искренней молитвы исцелил своих слепых родителей. Позже Онисим основал монастырь в Магнезии, где до глубокой старости преданно служил Богу.

Кто празднует день ангела 14 июля 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Иван, Константин, Николай, Петр, Степан и Федор.

Поздравьте друзей, родных и знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями счастья, достатка и мира.

Что нельзя делать 14 июля 2026 года

В этот день под запретом ссоры, ругань, сплетни, зависть, жестокость и равнодушие. Согласно народным приметам, сегодня нельзя выбрасывать остатки еды со стола — это к бедности.

Если на дороге нашли деньги — не стоит их поднимать, иначе останетесь с пустым кошельком. Также сегодня не рекомендуется заключать деловые сделки — результат вас не удовлетворит.

Что можно делать сегодня

Наши предки верили, что 14 июля нужно обязательно сделать какое-то доброе дело до захода солнца. Тогда вы получите счастливый подарок судьбы.

Согласно лунному календарю, сегодня вы можете почувствовать усталость, эмоциональную опустошенность, склонность к самокритике. Уделите внимание качественному сну и отдыху, не перегружайте организм.

Народные приметы на 14 июля 2026 года

Сухая погода — осень будет теплой.

Уже начали краснеть листья на деревьях — к щедрому урожаю грибов.

Идет дождь — ждите дождей в течение недели.

Слышен глухой гром — к небольшому дождю.

Сильный гром — ливень будет затяжным.

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