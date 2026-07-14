Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 14 июля: ВСУ уничтожили 1120 окупантов и более 1500 дронов
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1120 российских окупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ на 14 июля
- личного состава – около 1 421 810 (+1 120) человек,
- танков – 12 131 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 24 932 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 45 911 (+46) ед.
- РСЗО – 1 931 (+2) ед.
- средств ПВО – 1 491 (+2) ед.
- самолетов – 437 ед.,
- вертолетов – 353 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 905 (+11) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 407 201 (+1 508) ед.
- крылатых ракет – 4 899 (+3) ед.
- кораблей / катеров – 33 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 119 862 (+330) ед.
- специальной техники – 4 416 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 602-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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