За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1120 российских окупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 14 июля

  • личного состава – около 1 421 810 (+1 120) человек,
  • танков – 12 131 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 932 (+1) ед.
  • артиллерийских систем – 45 911 (+46) ед.
  • РСЗО – 1 931 (+2) ед.
  • средств ПВО – 1 491 (+2) ед.
  • самолетов – 437 ед.,
  • вертолетов – 353 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 1 905 (+11) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 407 201 (+1 508) ед.
  • крылатых ракет – 4 899 (+3) ед.
  • кораблей / катеров – 33 ед.,
  • подлодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 119 862 (+330) ед.
  • специальной техники – 4 416 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 602-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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