В Париже состоялась церемония The Best FIFA Football Awards 2022, во время которой были озвучены лучший футболист, голкипер и тренер года по версии Международной федерации футбола.

Лучшим игроком среди женщин стала испанка Алексия Путеллас, которая защищает цвета испанской Барселоны. У мужчин лучшим признали аргентинца Лионеля Месси из ПСЖ.

Награду лучшего голкипера у женщин взяла футболистка сборной Англии и Манчестер Юнайтед Мэри Эрпс, у мужчин она досталась аргентинцу Эмилиано Мартинесу (Астон Вилла).

Лучшим тренер женской команды признали наставницу сборной Англии Сарину Уигман, а у мужчин награду получил тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Обладателем премии Пушкаша за лучший гол по итогам 2022 года по итогам голосования стал футболист клуба Варта Познань Марцин Олекси. Он выступает в чемпионате Польши среди игроков с ампутированными ногами. Футболисты играют с использованием костылей.

Награду фэйр-плей получил грузинский защитник Кремонезе Лука Лочошвили.

В прошлом году, когда он играл за австрийский Вольфсбергер в матче чемпионата Австрии против Аустрии, то спас жизнь игроку соперников Гергу Тайглю, когда тот потерял сознание. Лочошвили оказался рядом и оказал первую помощь Тайглю, вытащив его язык, чтобы тот не задохнулся.

Награду лучших фанатов FIFA Fan Award отдали аргентинским болельщикам.

Также во время церемонии назвали символическую команду года, в которой не нашлось места лучшему голкиперу по версии ФИФА.

