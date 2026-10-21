Россия атаковала объект критической инфраструктуры во время взрывов в Днепре сегодня, 21 октября.

Взрывы в Днепре 21 октября: что известно

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, враг атаковал объект критической инфраструктуры в городе.

Информация о пострадавших в результате взрывов в Днепре 21 октября уточняется.

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В то же время глава ОВА сообщает, что угроза для Днепра сохраняется, и призывает горожан до отбоя воздушной тревоги оставаться в безопасных местах.

Напомним, что утром 20 октября в Днепре прогремели взрывы, под ударом оказались склады в пригороде, есть раненые.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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