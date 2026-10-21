В Одессе группа людей забросала камнями здание и территорию районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Полиция задержала двух участников инцидента и возбудила уголовное производство.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Одесской области.

В Одессе группа людей забросала камнями здание ТЦК

По предварительной информации правоохранителей, инцидент произошел в Пересыпском районе города после того, как в местный ТЦК был доставлен военнообязанный мужчина.

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По данным полиции, он находился в розыске из-за уклонения от мобилизации.

Вскоре возле ворот территориального центра комплектования собралась группа людей, которая пришла поддержать мужчину. Они начали бросать камни на территорию учреждения и его здание.

Полицейские доставили участников конфликта в отдел для выяснения обстоятельств. Два человека, которые, по данным правоохранителей, проявляли наибольшую активность, задержали в процессуальном порядке.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что 20 октября в Одессе произошел еще один инцидент с участием военнослужащего ТЦК. По информации Одесского областного ТЦК и оперативного командования Юг, во время проверки документов водитель ранил военного в шею предметом, похожим на нож.

Кроме того, мужчина якобы пытался совершить наезд на военнослужащего автомобилем. Подозреваемый был задержан, а пострадавший доставлен в больницу.

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