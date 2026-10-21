Американский миллиардер Илон Маск лично распорядился ограничить скорость работы военной спутниковой системы Starlink для Украины — Starshield.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Маск ограничил работу Starlink для Украины: что известно

По информации WSJ, на прошлой неделе Илон Маск приказал снизить скорость подключения украинского военного оборудования к спутниковой сети.

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В результате некоторые украинские ударные дроны и беспилотники-перехватчики стали практически непригодными для выполнения боевых задач.

Издание отмечает, что ограничения ввели из-за недовольства Маска и президента США Дональда Трампа украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп связывал эти атаки с ростом цен на энергоносители.

По словам украинских чиновников, на которых ссылается WSJ, изменения в работе спутниковой системы также повлияли на возможности противовоздушной обороны, из-за чего часть российских ракет смогла избежать перехвата.

Двое собеседников WSJ сообщили, что Маск и Трамп обсудили ситуацию во время телефонного разговора после того, как информация о замедлении Starlink стала публичной.

В то же время один из источников утверждает, что они поднимали этот вопрос еще до введения ограничений.

После публичных заявлений президента Украины Владимира Зеленского, который предупредил о возможной гибели украинцев из-за проблем со спутниковой связью, в администрации США возникла путаница относительно того, кто именно принял это решение.

По данным журналистов, в Белом доме даже начали неофициальное расследование обстоятельств.

Представители SpaceX связывались с американскими чиновниками, пытаясь согласовать общую позицию по поводу того, были ли действия компании согласованы с администрацией.

Сам Маск после разгоревшегося скандала написал в соцсети X, что решение о любых ограничениях скорости или использования системы принимают американские военные и, в конечном итоге, президент США.

Тем временем Трамп заявил журналистам, что не знает, кто отвечает за замедление Starlink, но хотел бы это выяснить.

Некоторые американские чиновники утверждают, что Маск действовал самостоятельно, а президент США не приказывал вводить ограничения против Украины.

Реакция Пентагона: Хегсет опроверг приказ об ограничении Starshield

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские власти не отдавали распоряжений об ограничении работы системы Starshield для Украины.

Об этом он сказал в комментарии CBS News.

— Мы ничего не ограничивали. В конце концов, нужно соблюдать условия предоставления услуг. Starlink может самостоятельно принимать такие решения, но, на наш взгляд, ничего не изменилось. Мы не давали никаких указаний или чего-то подобного, — подчеркнул Хегсет.

Глава Пентагона также добавил, что американцы желают украинцам успеха.

В Конгрессе США требуют расследовать действия Маска в отношении Starlink

Сообщения о возможном личном решении Илона Маска ограничить работу спутниковой системы для Украины вызвали реакцию американских законодателей.

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик в эфире CNN заявил, что такие действия, если они подтвердятся, могут быть нарушением закона.

— Мы должны провести расследование. Мы должны вызвать свидетелей, привести их в суд, привести их к присяге и докопаться до сути дела. Потому что это очень, очень серьезное дело. Его нельзя замалчивать, — подчеркнул он.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен также призвала выяснить, кто именно отвечает за решение по поводу Starlink.

— Мы хотели бы точно знать, кто ответственен за то, что произошло. Если это один человек, Илон Маск, который диктует нашу внешнюю политику, то он подвергает США огромному риску, — заявила Уоррен.