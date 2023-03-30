Свитолина возвращается к соревнованиям: впервые с 2022 года она будет участвовать в турнире в США

Март, 30 в 18:13

Бронзовый призер Олимпийских игр, теннисистка Элина Свитолина возвращается к соревнованиям в туре Женской теннисной ассоциации (WTA).

Впервые с 2022 года она примет участие в турнире Credit One Charleston Open, куда получила wild card от организаторов. Турнир пройдет в Чарльстоне 3-9 апреля.

Также Элина примет участие в благотворительном мероприятии Pro Am в рамках инициативы Tennis Plays for Peace, объединяющей профессиональных теннисистов и их болельщиков для поддержки Украины во время войны.

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— Повышение осведомленности и сбор средств для Украины очень важны для нас, как для турнира, так и для наших игроков. Мы увлекаемся работой с Элиной, которая имеет глубокое понимание неотложных потребностей в своей родной стране, — заявил Боб Моран, директор турнира Credit One Charleston Open и президент Charleston Tennis LLC.

В 2014 году Элина попала в третий раунд в Чарльстоне и за карьеру выиграла 16 титулов в одиночном разряде, последний — в Чикаго в 2021 году.

Отметим, что последний раз Свитолина принимала участие в теннисных турнирах еще 24 марта прошлого года, когда выступила в Майами.

После этого она ушла в декретный отпуск, а 15 октября родила дочь Скай. Спортсменка состоит в браке с другим известным теннисистом Гаэлем Монфисом.

Источник: Elina Svitolina Foundation

Фото: НОК