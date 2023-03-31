Март, 31 в 0:24

Украинские спортсмены смогут принять участие в тех отборочных турнирах на Олимпийские игры в Париже, где не будет россиян.

Об этом в разговоре с ведущей Вікна-новини Яной Брензей заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в рамках национального телемарафона Єдині новини.

— На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях (на Олимпиаду-2024, — Ред.) только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальной, — сказал он.

Кроме того, Немчинов напомнил, что украинским спортсменам надо больше думать не о карьере, а о своей жизни.

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— Вчера был на очередных похоронах своего хорошего знакомого, который отдал много лет легкой атлетике, и погиб на харьковском направлении. И у которого осталось трое детей. Он добровольно ушел на войну. И прослужил он не на кухне, если можно так сказать. То есть он был в боевых подразделениях.

Так вот я хочу сказать нашим коллегам-спортсменам, которые переживают, что из-за решения МОК у них сломается карьера или что-то другое Зато останется жизнь ваша и ваших детей, — сказал он.

Напомним, украинские спортсмены, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, заявили о своем несогласии с этим и рассказали, что волнуются за олимпийское будущее и олимпийское движение.