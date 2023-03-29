РФ использует спорт как пропаганду, а Бах манипулирует упоминаниями о теннисе: спортсмены о решении МОК

Март, 29 в 19:03

Украинские спортсмены, комментируя решение Международного олимпийского комитета, который накануне рекомендовал допуск россиян и белорусов к международным соревнованиям, заявили о своем несогласии с этим и рассказали, что волнуются за олимпийское будущее и олимпийское движение.

Это произошло во время пресс-конференции с участием спортсменов из разных стран мира.

Украинская теннисистка Марта Костюк отметила, что президент МОК Томас Бах, комментируя решение о допуске, акцентировал на том, что российские и белорусские атлеты участвуют в теннисных соревнованиях.

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Он отмечал, что украинские спортсмены выходят на корт против россиян, вспоминая победу Марты над россиянкой в финале WTA в Остине.

Теннисистка объяснила, что в теннисе есть рейтинговая система, и каждый отказ выходить на соревнования прежде всего означает понижение в рейтинге.

— Многие из нас были расстроены (из-за решения МОК. — Ред.). К сожалению, мы не являемся независимыми игроками. У нас не было много власти, чтобы что-то изменить. В нашем виде спорта есть рейтинговая система, если я не выйду на матч против российской или белорусской спортсменки, я буду терять свой рейтинг… Мы должны продолжать играть, потому что мы должны это делать, — сказала Костюк.

Другая украинская теннисистка Леся Цуренко отметила, что Бах в каждом объяснении относительно решения о допуске упоминает теннис. Она назвала его высказывания манипуляцией.

— Господин Бах в каждой речи вспоминает о теннисе. Его высказывание — явная манипуляция. WTA и ATP защищают российских и белорусских игроков, но не украинских.

Цуренко привела пример с российской теннисисткой Анастасией Потаповой, которая вышла на игру в футболке московского Спартака, фанаты которого участвуют в войне против Украины на стороне российских оккупационных войск. За эту выходку WTA сделала спортсменке лишь предупреждение.

Во время пресс-конференции также обсудили использование российской пропагандой спорта в собственных целях. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вспомнила ситуацию на летней Олимпиаде-2020 в Токио с россиянкой Марией Ласицкене. После завершения соревнований украинка попала в скандал из-за фото с россиянкой.

— У меня была ситуация с Ласицкене. Российская пропаганда использует это, что мы якобы “один народ”, но я просто приветствовала ее. Для меня эта ситуация была ужасной.

Накануне Исполком МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, однако решение об участии атлетов из этих двух стран в летней Олимпиаде-2024 отложил.