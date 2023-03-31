Березень, 31 в 0:24

Українські спортсмени зможуть взяти участь у тих відбіркових турнірах на Олімпійські ігри в Парижі, де не буде росіян.

Про це у розмові з ведучою Вікна-новини Яною Брензей заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в рамках національного телемарафону Єдині новини.

– На засіданні уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях (на Олімпіаду-2024, – Ред.) тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної, – сказав він.

Крім того, Немчинов нагадав, що українським спортсменам треба більше думати не про кар’єру, а про своє життя.

Зараз дивляться

– Вчора був на черговому похороні свого гарного знайомого, який віддав багато років легкій атлетиці, і загинув на харківському напрямку. І у якого залишилося троє дітей. Він добровільно пішов на війну. І прослужив він не на кухні, якщо можна так сказати. Тобто він був у бойових підрозділах.

Так от я хочу сказати нашим колегам-спортсменам, які переживають, що через рішення МОК у них зламається кар’єра чи щось інше… Натомість залишиться життя ваше та ваших дітей, – сказав він.

Нагадаємо, українські спортсмени, коментуючи рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який раніше рекомендував допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань, заявили про свою незгоду з цим і розповіли, що хвилюються за олімпійське майбутнє та олімпійський рух.