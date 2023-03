Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал разрешить российским и белорусским спортсменам выступать под нейтральным флагом на международных спортивных соревнованиях.

На это решение уже крайне негативно отреагировали ряд представителей европейских стран.

Так, к примеру, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что решение комитета — это “пощечина всем украинским спортсменам”.

В то же время, заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что это “день позора для МОК”.

Владимир Кличко, бывший украинский профессиональный боксер, обвинил президента МОК Томаса Баха в том, что он служит “цветам и интересам России”.

The IOC authorizes the russian and belarusian athletes to participate in the Olympic Games under "neutral flag".

This decision is a false flag.

Thomas Bach serves the colors and interests of russia.

This decision contaminates the Olympic spirit and is like this war: a nonsense pic.twitter.com/KoU9JYl4wV

— Klitschko (@Klitschko) March 28, 2023