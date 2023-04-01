Апрель, 01 в 16:05

Французская федерация фехтования (FFE) объявила об отмене Кубка мира по мужской шпаге из-за допуска к международным соревнованиям россиян и белорусов.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте федерации.

Турнир Monal Challenge должен был проходить в течение 19 – 21 мая 2023 года во Франции.

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– Не имея возможности удовлетворить просьбу Международной федерации фехтования (FIE) об участии российских и белорусских спортсменов в Кубке мира по фехтованию на шпагах среди мужчин, запланированного на 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе, Французская федерация фехтования с сожалением сообщает об отмене соревнований Monal Challenge в 2023 году, — подчеркивается в заявлении.

Федерация уже сообщила о своем решении спортивным и государственным учреждениям.

Заявление FFE стало реакцией на решение Международной федерации фехтования (FIE), которая в начале марта позволила вернуть на международные соревнования под своей эгидой спортсменов из РФ и Беларуси, несмотря на войну в Украине.

Решение Международной федерации фехтования вступит в силу во второй половине апреля этого года. Согласно ему, российские и белорусские фехтовальщики смогут соперничать на условиях “нейтральности” и по индивидуальному допуску. Кроме того, FIE разрешила официальным лицам этих двух стран посещать турниры.

В ответ Федерация фехтования Украины объявила, что украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов. Фехтовальщики, тренеры и судьи не будут в них участвовать.

Против возобновления участия спортсменов из РФ и Беларуси в международных турнирах выступили более 300 фехтовальщиков со всего мира. Они призвали Международный олимпийский комитет и Всемирную федерацию фехтования пересмотреть свое решение, назвав его катастрофической ошибкой. Спортсмены подчеркнули, что их мнение во время голосования членов FIE вообще не было учтено.

Фехтовальщики настаивают, что пока войска РФ не уйдут из Украины, должен действовать полный запрет на участие спортсменов в соревнованиях.

Как известно, МОК уже рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в “нейтральном статусе”. По словам президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, речь идет о спортсменах, которые “активно не поддерживали войну РФ против Украины”. В то же время, решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 отложили.

Между тем, Кабинет министров Украины решил, что украинские спортсмены смогут принять участие только в тех отборочных турнирах на Олимпийские игры в Париже, где не будет россиян.

Источник: FFE