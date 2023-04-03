Україна подала позов до CAS через рішення Міжнародної федерації фехтування повернути росіян

Квітень, 03 в 16:22

Федерація фехтування України подала позов до Спортивного арбітражного суду у Лозанні (CAS) про скасування рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо допуску атлетів з Росії та Білорусі до змагань під егідою FIE в межах кваліфікації до літньої Олімпіади-2024 у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України.

У скарзі українська федерація посилається на те, що FIE порушила свій же статут під час ухвалення рішення щодо повернення фехтувальників з Росії та Білорусі.

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— Федерація фехтування України рішуче засуджує рішення позачергового конгресу FIE про відновлення допуску російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань. Воно було ухвалено з численними порушеннями Статуту FIE, що викликає багато питань щодо його правомірності, – зазначив президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев.

На початку березня FIE вирішила повернути до змагань російських та білоруських фехтувальників у статусі нейтральних. Рішення було винесене ще до Виконкому МОК, який рекомендував повернути спортсменів з цих двох країн до змагань.

У відповідь на рішення FIE Україна оголосила про бойкот усіх змагань, в яких братимуть участь російські та білоруські фехтувальники. Пізніше уряд України ухвалив рішення про бойкот усіх змагань, де будуть спортсмени з РФ та Білорусі.

Згодом Французька федерація фехтування (FFE) оголосила про скасування Кубка світу з чоловічої шпаги через допуск до міжнародних змагань росіян та білорусів.

Джерело: Федерація фехтування України