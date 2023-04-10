Германия не допустит к соревнованиям спортсменов из России – глава МВД

Апрель, 10 в 9:29

Германия не пустит на свою территорию спортсменов из России, если Международный олимпийский комитет допустит их к участию в международных соревнованиях.

Об этом заявила министр внутренних дел страны Нэнси Файзер, пишет немецкое издание NTV.

– Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут контролировать, могут ли россияне действительно участвовать, выдавая визы. Если мы организуем международные соревнования в Германии, то сможем действовать соответствующим образом, – сказала она.

Министр подчеркнула, что допуск россиян на международные соревнования стал бы “пощечиной украинским спортсменам”.

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– Предложить разжигателю войны Путину сцену для пропаганды — значит предать все ценности спорта, – отметила Файзер.

Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян к индивидуальным соревнованиям в нейтральном статусе с определенными исключениями.

30 марта министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что украинские спортсмены смогут принять участие только в тех отборочных турнирах к Олимпиаде-2024 в Париже, где не будет россиян.

Позже в Международном олимпийском комитете раскритиковали намерения Украины бойкотировать соревнования, на которых будут присутствовать спортсмены из России и Беларуси.

Также мы рассказывали, что Франция отменила Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов к соревнованиям.