У МОК відреагували на рішення уряду про бойкот турнірів, де будуть росіяни

Квітень, 01 в 17:50

У Міжнародному олімпійському комітеті розкритикували наміри України бойкотувати змагання, на яких будуть присутні спортсмени з Росії та Білорусі.

У Комітеті заявили, що таке рішення шкодитиме насамперед українським спортсменам.

— Якщо таке рішення буде імплементовано, воно зашкодить лише українській спортивній спільноті. Та жодним чином не вплине на хід війни, закінчення якої прагне весь світ та яку так рішуче засуджує МОК, — йдеться у тексті.

Там додали, що не не уряди країн мають визначати, які спортсмени можуть змагатися на яких міжнародних турнірах.

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У заяві МОК також йдеться, що у світі багато воєн та збройних конфліктів, але “майже на всіх Іграх” спортсмени змагалися один з одним, попри те, що їхні країни перебували у стані війни чи конфлікту.

30 березня міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов повідомив, що українські спортсмени зможуть взяти участь лише у тих відбіркових турнірах до Олімпіади-2024 у Парижі, де не буде росіян.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду за пропозицією міністра спорту Вадима Гутцайта. Немчінов сказав, що українським спортсменам треба більше думати не про кар’єру, а про своє життя.

Перед цим МОК рекомендував спортивним федераціям допустити росіян до індивідуальних змагань у нейтральному статусі з певними винятками.

Джерело: US News