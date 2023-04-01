Квітень, 01 в 16:05

Французька федерація фехтування (FFE) оголосила про скасування Кубка світу з чоловічої шпаги через допуск до міжнародних змагань росіян та білорусів.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті федерації.

Турнір Monal Challenge мав проходити протягом 19 – 21 травня 2023 року у Франції.

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– Не маючи можливості задовольнити прохання Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо участі російських і білоруських спортсменів у Кубку світу з фехтування на шпагах серед чоловіків, запланованого на 19-21 травня в Сен-Мор-де-Фоссе, Французька федерація фехтування з жалем повідомляє про скасування змагань Monal Challenge у 2023 році, – наголошується в заяві.

Федерація вже повідомила про своє рішення спортивні та державні установи.

Заява FFE стала реакцією на рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE), яка на початку березня дозволила повернути до міжнародних змагань під своєю егідою спортсменів з РФ та Білорусі, попри війну в Україні.

Рішення Міжнародної федерації фехтування набуде чинності у другій половині квітня цього року. Згідно з ним, російські та білоруські фехтувальники зможуть змагатися на умовах “нейтральності” та за індивідуальним допуском. Крім того, FIE дозволила офіційним особам цих двох країн відвідувати турніри.

У відповідь на це Федерація фехтування України оголосила, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання за участі росіян та білорусів. Фехтувальники, тренери та судді не братимуть у них участь.

Проти поновлення участі спортсменів з РФ та Білорусі в міжнародних турнірах виступили понад 300 фехтувальників з усього світу. Вони закликали Міжнародний олімпійський комітет та Всесвітню федерацію фехтування переглянути своє рішення, назвавши його катастрофічною помилкою. Спортсмени наголосили, що їхню думку під час голосування членів FIE взагалі не було враховано.

Фехтувальники наполягають, що доки війська РФ не підуть з України, має діяти повна заборона на участь спортсменів у змаганнях.

Як відомо, МОК уже рекомендував допустити росіян до змагань у “нейтральному статусі”. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, йдеться про спортсменів, які “активно не підтримували війну РФ проти України”. Водночас рішення щодо участі росіян та білорусів в Олімпіаді-2024 відклали.

Тим часом Кабінет міністрів України вирішив, що українські спортсмени зможуть взяти участь лише в тих відбіркових турнірах на Олімпійські ігри в Парижі, де не буде росіян.

Джерело: FFE