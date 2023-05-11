Интер впервые в истории победил Милан в плей-офф Лиги чемпионов

В Милане в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов встретились два итальянских клуба Милан и Интер. Противостояние на родном для обеих команд легендарном Сан-Сиро получилось в пользу неррадзури, которые одолели россонери со счетом 2:0.

Номинальные гости поля открыли счет уже на восьмой минуте матча. После подачи с углового мяч оказался у Эдина Джеко, который пробил с лету под перекладину без шансов для Майка Меньяна.

А спустя три минуты подопечные Симоне Индзаги удвоили свое преимущество. Героем момента стал Генрих Мхитарян, который подхватил мяч после передачи от Федерико Димарко и пробил над голкипером.

Интер мог довести счет до разгромного еще спустя три минуты, но на этот раз Меньян справился с ударом Мхитаряна. А перед этим Хакан Чалханоглу попал в стойку ворот красно-черных.

В середине первой половины встречи в ворота Милана назначили пенальти за фол Симона Кьера на Лаутаро Мартинесе. Впрочем после просмотра VAR арбитр отменил одиннадцатиметровый удар. Оказалось, что аргентинец приукрасил свое падение.

После перерыва показалось, что атакующее звено Милана наконец проснулось. Сначала Браим Диас пробил в метре от стойки, а затем Жуниор Мессиас пытался закрутить в дальний угол ворот, но мимо.

В ответ последовал опасный удар от неррадзури, но Меньян ногой нейтрализовал опасность в виде удара из пределов штрафной от Джеко.

На 64-й минуте россонери в очередной раз искали счастья в штрафной соперника. Диас и Оливье Жиру вывели под удар Сандро Тонали, но тот пробил в дальнюю штангу. Голкиперу Интера Андре Онана оставалось лишь наблюдать за полетом мяча. Однако на этом опасные моменты в матче закончились, а финальный свисток зафиксировал победу Интера.

Стоит отметить, что это первая победа Интера в очных противостояниях с Миланом в серии плей-офф. До сих пор было две победы россонери и две ничьи.

Ответный матч команд состоится 16 мая на Сан-Сиро, только на этот раз номинальным хозяином уже будет Интер.

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