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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Рейтинг WTA: Калинина среди 25 сильнейших теннисисток мира

Ангеліна Калініна

Украинская теннисистка Ангелина Калинина впервые в карьере поднялась в 25 лучших согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она улучшила свое положение на 22 позиции и вернула себе звание первой ракетки Украины. Сейчас Калинина 25-я ракетка мира, что является ее личным рекордом в мировом зачете.

Марта Костюк поднялась на одну ступеньку и теперь на 39-м месте. Улучшила свое положение и Леся Цуренко, которая поднялась на пять позиций и теперь идет 63-й. Еще одна украинка из первой сотни Екатерина Байндль на 80-й строчке.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина сейчас занимает 508-е место.

До Калининой только пятерым украинкам удалось попасть в 25 сильнейших теннисисток мира: Элине Свитолиной, Елене Бондаренко, Лесе Цуренко, Даяне Ястремской и Наталье Медведевой.

За свою карьеру Ангелина выиграла 15 одиночных турниров ITF и один WTA 125 в Лиможе в 2022 году. Она дважды играла в финалах турниров WTA — в Будапеште в 2021 году на турнире серии 125 и в Риме на прошлой неделе на турнире серии 1000, во время которого отказалась продолжать матч против теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной из-за травмы.

Лидером рейтинга остается польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку замыкает американка Джессика Пегула.

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WTA, Ангелина Калинина, Теннис
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