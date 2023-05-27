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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Свитолина стала чемпионкой турнира в Страсбурге — в финале она разбила россиянку

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла турнир WTA 250 во французском Страсбурге. Это ее первый трофей после рождения ребенка и возвращения на корт.

В финале она в двух сетах обыграла россиянку Анну Блинкову, которая выступает в нейтральном статусе, со счетом 6:2, 6:3.

Спортсменки провели на корте один час и 34 минуты, за которые Элина один раз подала на вылет и допустила три двойные ошибки. У ее оппонентки ни одного эйса и две двойные ошибки.

В первой партии Свитолина повела со счетом 3:0 после двух брейков, но затем отдала свою подачу. В седьмом розыгрыше она сделала еще один брейк и дожала россиянку.

Второй сет разворачивался по похожему сценарию: украинка взяла два брейка и отдала сопернице свою подачу, но после теннисистки обменялись брейками. В девятом розыгрыше Элине удалось дожать Блинкову на ее подаче и оформить вторую партию в свою пользу.

За свою карьеру Элина уже во второй раз выиграла турнир в Страсбурге. Впервые ей это удалось в 2020 году. В целом для 28-летней Свитолиной — это уже 17-й выигранный титул WTA за карьеру.

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Элина Свитолина, Теннис
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