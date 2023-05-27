Свитолина стала чемпионкой турнира в Страсбурге — в финале она разбила россиянку
Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла турнир WTA 250 во французском Страсбурге. Это ее первый трофей после рождения ребенка и возвращения на корт.
В финале она в двух сетах обыграла россиянку Анну Блинкову, которая выступает в нейтральном статусе, со счетом 6:2, 6:3.
Спортсменки провели на корте один час и 34 минуты, за которые Элина один раз подала на вылет и допустила три двойные ошибки. У ее оппонентки ни одного эйса и две двойные ошибки.
2020 2023@ElinaSvitolina is a champion in Strasbourg once again!#IS23 pic.twitter.com/IeHYzD0Yfl
— wta (@WTA) May 27, 2023
В первой партии Свитолина повела со счетом 3:0 после двух брейков, но затем отдала свою подачу. В седьмом розыгрыше она сделала еще один брейк и дожала россиянку.
Второй сет разворачивался по похожему сценарию: украинка взяла два брейка и отдала сопернице свою подачу, но после теннисистки обменялись брейками. В девятом розыгрыше Элине удалось дожать Блинкову на ее подаче и оформить вторую партию в свою пользу.
За свою карьеру Элина уже во второй раз выиграла турнир в Страсбурге. Впервые ей это удалось в 2020 году. В целом для 28-летней Свитолиной — это уже 17-й выигранный титул WTA за карьеру.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко