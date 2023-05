Свитолина стала чемпионкой турнира в Страсбурге — в финале она разбила россиянку

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла турнир WTA 250 во французском Страсбурге. Это ее первый трофей после рождения ребенка и возвращения на корт.

В финале она в двух сетах обыграла россиянку Анну Блинкову, которая выступает в нейтральном статусе, со счетом 6:2, 6:3.

Спортсменки провели на корте один час и 34 минуты, за которые Элина один раз подала на вылет и допустила три двойные ошибки. У ее оппонентки ни одного эйса и две двойные ошибки.

2020 2023@ElinaSvitolina is a champion in Strasbourg once again!#IS23 pic.twitter.com/IeHYzD0Yfl

— wta (@WTA) May 27, 2023